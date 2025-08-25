Залужний із дружиною влаштували переполох у театрі Лондона: до чого тут королівська родина

Пара дійсно виглядає дуже аристократично

Валерій Залужний, обіймав посаду головкома ЗСУ до 8 лютого 2024 року, коли його звільнив президент України Володимир Зеленський. У травні того ж року він призначив Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Генерал змінив військову форму на класичний костюм, а військові наради на світські заходи.

Залужний органічно виглядає і у формі і у костюмі

Залужних переплутали з королівською родиною

Залужний з дружиною час від часу відвідують театр. Перед Різдвом наприкінці 2024 року подружжя Залужних побувало на виставі "Барселона" за участю Лілі Коллінз у Театрі герцога Йоркського на вулиці Святого Мартіна у Лондоні.

Театр Duke of Yorks

Як розповідає The Guardian, через візит Валерія та Олени Залужних, будівля театру посилено охоронялася. Персонал припустив, що виставу відвідають члени королівської родини, розповіло виданню джерело в театрі. Коли прибула таємна VIP-пара (Валерій та Олена Залужні), виникла плутанина, адже ніхто їх не впізнав.

Виставу "Барселона" давали у театрі Duke of Yorks у Вест-Енді в Лондоні з 21 жовтня 2024 по 11 січня 2025. У головних ролях — Лілі Коллінз та Альваро Морте. В основі сюжету історія, що сталася у Барселоні — американська туристка зустрічає гарного іспанця. Все починається як банальна мелодрама, але через політичні моменти ситуація набуває гостроти. Вистава "почергово смішна, сексуальна та дивовижна", вона про те, кого ми вдаємо та ким ми є насправді.

Що відомо про Олену Залужну

Майбутня дружина Валерія Залужного народилася 25 липня 1976 року. Зараз їй 49 років. Вона фінансистка за фахом і працює в Укргазбанку. Пара разом вже 20 років, проте спільних дітей не має. В них дві доньки від попередніх шлюбів.

Пара дійсно виглядає дуже аристократично

Ексголовком та його дружина - приклад справжнього кохання

Олена в усьому підтримує чоловіка. Валерій Залужний з великою ніжністю ставиться до дружини, щороку у день її народження він робить дуже теплу вітальну публікацію зі словами кохання та вдячності.

Фотоколаж, що Залужний опублікував у день народження дружини цього року

Як розповідав "Телеграф", наприкінці липня Валерій Залужний емоційно висловився про тих осіб, які різко реагують на його публічні висловлювання. Ексголовком назвав їх "чортами" та "помийками", які підігрують російським пропагандистам.