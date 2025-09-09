Можете "перевезти" із собою нещастя: що категорично заборонено робити 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, відзначається День пам'яті праведників Йоакима і Анни

Цього вівторка, 9 вересня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих праведників Йоакима і Анни. Раніше ця подія відзначалася 22 вересня.

Святі праведники Йоаким і Анна жили в Назареті та походили з благочестивих і шанованих родів: Йоаким — з коліна Юди, а Анна — з роду первосвященника Аарона. За переказами, вони довгий час не мали дітей, що у тогочасній юдейській культурі вважалося великим нещастям. Однак подружжя не втрачало віри та постійно молилося, просячи Бога подарувати їм нащадка.

Саме завдяки їхнім молитвам Господь благословив Йоакима і Анну народженням доньки — Марії, яка згодом стала Матір’ю Ісуса Христа. Народження Пресвятої Богородиці вважалося дивом і знаком того, що Господь чує щиру віру та терпіння своїх людей.

Традиції та прикмети 9 вересня

В цей день віряни відвідують храм і моляться про здоров’я близьких. Є традиція у свято допомагати нужденним — така доброчинність приносить благословення.

суха погода в цей день — чекайте на теплу осінь;

туман вранці — наступного року буде багатий урожай;

багато павутиння на вулиці — осінь буде ясною, а зима — морозною.

Туман 9 вересня - гарний знак. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 9 вересня

брати і давати і гроші в борг — можете втратити удачу;

переїжджати — нещастя може "переїхати" разом із вами;

займатися важкою фізичною працею — можете накликати біду.

Іменини 9 вересня

Цього вівторка іменини відзначають Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Федір.

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на вересень 2025. У перший місяць осені українці відзначатимуть багато державних і професійних подій.