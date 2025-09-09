Можете "перевезти" із собою нещастя: що категорично заборонено робити 9 вересня
Сьогодні, 9 вересня, відзначається День пам'яті праведників Йоакима і Анни
Цього вівторка, 9 вересня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих праведників Йоакима і Анни. Раніше ця подія відзначалася 22 вересня.
Святі праведники Йоаким і Анна жили в Назареті та походили з благочестивих і шанованих родів: Йоаким — з коліна Юди, а Анна — з роду первосвященника Аарона. За переказами, вони довгий час не мали дітей, що у тогочасній юдейській культурі вважалося великим нещастям. Однак подружжя не втрачало віри та постійно молилося, просячи Бога подарувати їм нащадка.
Саме завдяки їхнім молитвам Господь благословив Йоакима і Анну народженням доньки — Марії, яка згодом стала Матір’ю Ісуса Христа. Народження Пресвятої Богородиці вважалося дивом і знаком того, що Господь чує щиру віру та терпіння своїх людей.
Традиції та прикмети 9 вересня
В цей день віряни відвідують храм і моляться про здоров’я близьких. Є традиція у свято допомагати нужденним — така доброчинність приносить благословення.
- суха погода в цей день — чекайте на теплу осінь;
- туман вранці — наступного року буде багатий урожай;
- багато павутиння на вулиці — осінь буде ясною, а зима — морозною.
Що не можна робити 9 вересня
- брати і давати і гроші в борг — можете втратити удачу;
- переїжджати — нещастя може "переїхати" разом із вами;
- займатися важкою фізичною працею — можете накликати біду.
Іменини 9 вересня
Цього вівторка іменини відзначають Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Федір.
