Можете "перевезти" с собой несчастье: что категорически запрещено делать 9 сентября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сегодня, 9 сентября, отмечается День памяти праведников Иоакима и Анны
В этот вторник, 9 сентября, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные христиане и греко-католики чтят память святых праведников Иоакима и Анны. Ранее это событие отмечалось 22 сентября.
Святые праведники Иоаким и Анна жили в Назарете и происходили из благочестивых и чтимых родов: Иоаким из колена Иуды, а Анна из рода первосвященника Аарона. По преданию, они долгое время не имели детей, что в иудейской культуре того времени считалось большим несчастьем. Однако супруги не теряли веру и постоянно молились, прося Бога подарить им потомка.
Именно благодаря их молитвам Господь благословил Иоакима и Анну рождением дочери Марии, которая впоследствии стала Матерью Иисуса Христа. Рождество Пресвятой Богородицы считалось чудом и знаком того, что Господь слышит искреннюю веру и терпение своих людей.
Традиции и приметы 9 сентября
В этот день верующие посещают храм и молятся о здоровье близких. Есть традиция в праздник помогать нуждающимся – такая благотворительность приносит благословение.
- сухая погода в этот день — ждите теплую осень;
- туман утром – в следующем году будет богатый урожай;
- много паутины на улице – осень будет ясной, а зима – морозной.
Что нельзя делать 9 сентября
- брать и давать и деньги взаймы – можете потерять удачу;
- переезжать — несчастье может "переехать" вместе с вами;
- заниматься тяжелым физическим трудом – можете навлечь беду.
Именины 9 сентября
В этот вторник именины отмечают Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Федор.
Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на сентябрь 2025 года. В первый месяц осени украинцы будут отмечать многие государственные и профессиональные события.