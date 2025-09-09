Можете "перевезти" с собой несчастье: что категорически запрещено делать 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, отмечается День памяти праведников Иоакима и Анны

В этот вторник, 9 сентября, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные христиане и греко-католики чтят память святых праведников Иоакима и Анны. Ранее это событие отмечалось 22 сентября.

Святые праведники Иоаким и Анна жили в Назарете и происходили из благочестивых и чтимых родов: Иоаким из колена Иуды, а Анна из рода первосвященника Аарона. По преданию, они долгое время не имели детей, что в иудейской культуре того времени считалось большим несчастьем. Однако супруги не теряли веру и постоянно молились, прося Бога подарить им потомка.

Именно благодаря их молитвам Господь благословил Иоакима и Анну рождением дочери Марии, которая впоследствии стала Матерью Иисуса Христа. Рождество Пресвятой Богородицы считалось чудом и знаком того, что Господь слышит искреннюю веру и терпение своих людей.

Традиции и приметы 9 сентября

В этот день верующие посещают храм и молятся о здоровье близких. Есть традиция в праздник помогать нуждающимся – такая благотворительность приносит благословение.

сухая погода в этот день — ждите теплую осень;

туман утром – в следующем году будет богатый урожай;

много паутины на улице – осень будет ясной, а зима – морозной.

Туман 9 сентября - хороший знак. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 9 сентября

брать и давать и деньги взаймы – можете потерять удачу;

переезжать — несчастье может "переехать" вместе с вами;

заниматься тяжелым физическим трудом – можете навлечь беду.

Именины 9 сентября

В этот вторник именины отмечают Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Федор.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на сентябрь 2025 года. В первый месяц осени украинцы будут отмечать многие государственные и профессиональные события.