Не допускайте цієї поширеної помилки при викопуванні моркви, щоб вона не зав’яла: що потрібно зробити

При викопуванні моркви потрібно дотримуватись деяких правил

Вересень — час збирання врожаю на городі. Нині дачники та городники не лише копають картоплю, а й збирають із ділянки моркву. Щоб овоч не зав’яв і був готовий до тривалого зберігання, потрібно дотримуватися деяких правил.

"Телеграф" розповість, як правильно викопувати моркву і яку помилку не варто припускати, щоб овоч не в’янув.

Як правильно збирати врожай моркви?

При збиранні врожаю моркви варто враховувати деякі нюанси, тоді врожай радуватиме вас усю зиму. Про це йдеться у відео, опублікованому в тик-ток акаунті "korusni_korusnosti". За словами автора ролика, приступати до збирання моркви можна, коли нижнє листя вже пожовкло і всохло.

Найкраще не тягнути овоч просто за бадилля, а підкопувати лопатою знизу. Таким чином, ви знизите ризик того, що коренеплід залишиться в землі або поламається. Також автор відео закликає не залишати гичку на моркві, а одразу її відривати, адже вона витягає вологу, тож морква в’янутиме і всихатиме. Це, до речі, часта помилка, яку припускаються дачники.

Після збирання овоч потрібно обтрусити від землі і трохи підсушити на свіжому повітрі. А потім моркву можна готувати до зберігання на зиму.

