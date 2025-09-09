Не допускайте эту распространенную ошибку при выкапывании моркови, чтобы она не завяла: что нужно сделать

При выкапывании моркови нужно придерживаться некоторых правил

Сентябрь — время сбора урожая на огороде. Сейчас дачники и огородники не только копают картофель, но и собирают с участка морковь. Чтобы овощ не завял и был готов к длительному хранению, нужно придерживаться некоторых правил.

"Телеграф" расскажет, как правильно выкапывать морковь и какую ошибку не стоит допускать, чтобы овощ не увядал.

Как правильно собирать урожай моркови?

При сборе урожая моркови стоит учитывать некоторые нюансы, тогда урожай будет радовать вас всю зиму. Об этом говорится в видео, опубликованном в тик-ток аккаунте "korusni_korusnosti". По словам автора ролика, приступать к сбору моркови можно, когда нижняя листва уже пожелтела и усохла.

Лучше всего не тянуть овощ просто за ботву, а подкапывать лопатой снизу. Таким образом вы снизите риск того, что корнеплод останется в земле или поломается. Также автор видео призывает не оставлять ботву на моркови, а сразу ее отрывать, ведь она вытягивает влагу и морковь будет вянуть и усыхать. Это, к слову, частая ошибка, которую допускают дачники.

После сбора овощ нужно обтрусить от земли и немного подсушить на свежем воздухе. А после этого морковь можно готовить к хранению на зиму.

