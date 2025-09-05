Цю помилку допускають багато садівників: чому не можна обрізати фруктові дерева у вересні

Обрізання дерев у вересні може зашкодити їм

У вересні настає час збирання врожаю не лише на городі, а й у саду. У цей час дозрівають деякі сорти яблук, груш та інших фруктів. У цей же період багато садівників припускаються поширеної помилки — відразу після збору врожаю починають обрізати дерева.

"Телеграф" розповість, чому не можна обрізати фруктові дерева у вересні та чим це загрожує.

Дайте деревам спокій до весни

Багато садівників, збираючи врожай і наводячи лад у саду, приступають до обрізки фруктових дерев. Поряд із кущами троянд або гортензій починають пиляти й гілки яблунь, груш, слив. Однак робити цього не варто — ризикуєте занапастити плодові дерева, пише Express.

Справа у тому, що у вересні ще досить тепло і обрізати дерева рано. Обрізка може стимулювати ріст нових молодих пагонів, які, швидше за все, не переживуть зимові холоди. Це тільки послабить все дерево і зробить його вразливим для хвороб та шкідників.

Обрізання фруктових дерев восени – це взагалі поширена помилка, яка може занапастити ваш сад. Експерти радять відкласти зрізання гілок до весни, коли вже буде тепло і дерева не будуть під загрозою заморозків.

А ось невелике обрізання троянд і гортензій у вересні — чудова ідея. Це посилить рослини і перенаправить енергію від непотрібних гілок та зів’ялих суцвіть у нові бутони та пишне цвітіння.

