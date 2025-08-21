Рус

Не тільки Лярва і Мохнаткіна. Добірка найкумедніших українських прізвищ

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смішні українські прізвища Новина оновлена 21 серпня 2025, 11:55
Смішні українські прізвища. Фото Колаж "Телеграфу"

Серед них є досить поширені

В Україні є чимало етнічних прізвищ, звучання яких схоже на прізвище чи лайку. Але є серед цих родових імен ті, що викликають сміх.

"Телеграф" зібрав найдотепніші українські прізвища. Зауважимо, що деякі з них досить поширені, за даними порталу "Рідні".

Чимало український родових імен утворювались в давнину. Тоді їх могли давати виходячи з якихось особливостей зовнішності чи характеру люди. Досить часто ці прізвиська перетворювались на прізвища, які збереглись і до сьогодні.

Найсмішніші українські прізвища:

  • Прищ – 200 носіїв, найбільша кількість на заході України та в Київській області;
  • Мохнаткіна – 25 носіїв, частіше зустрічається в Харківській області;
  • Смердюк – 7 носіїв, більшість з них теж в Харківській області;
  • Ананідзе – 6 носіїв і всі перебувають в Києві;
  • Сопливий – 4 власники;
  • Уродов – 2 носії в Миколаївській області;
  • Лярва – 1 носій на Тернопільщині.
  • Курвановський — 1 носій в Одеській області;
  • Цнота — 17 носіїв.
  • Небритова — 7 носіїв.

Зауважимо, що точне походження цих прізвищ не відоме, однак цілком можливо, що спочатку це були прізвиська. А вже згодом вони перетворились на родові імена.

Раніше "Телеграф" розповідав про американські прізвища, які є у кожному куточку України.

Теги:
#Прізвища #Смішні прізвища #Значення прізвища #Походження прізвища