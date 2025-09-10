Не робіть це 10 вересня, аби не опинитися у скруті
10 вересня не можна користуватися гострими предметами
Сьогодні, 10 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни згадують святих мучениць Минодору, Митродору і Німфодору. За старим стилем це відбувалося 23 вересня.
Минодора, Митродора і Німфодора — три рідні сестри, які народилися в місті Віфінія. Вони вели аскетичне життя і поширювали віру в Ісуса Христа. Одного дня сестри оселилися на горі Карпейській, аби зосередитися на молитві.
Язичники дізналися про Минодору, Митродору і Німфодору, і наказали їм дати пожертву ідолам, але ті відмовилися. Так дівчат жорстоко катували і вбили.
Традиції та прикмети 10 вересня
Цього дня християни відвідують службу у храмі, вшановуючи мучениць Минодору, Митродору і Німфодору. У народі у цей день особливу увагу звертали на погоду та планували роботи на осінь.
- Побачили туман — осінь буде теплою.
- Сухий день — восени дощів буде мало.
- Листя почало жовтіти — зима настане швидко.
Що не можна робити 10 вересня
- Не можна казати про когось погано, брехати, бо опинитеся у скрутному становищі.
- Заборонено користуватися гострими предметами, оскільки це може негативно позначитися на самопочутті.
- Лінуватися та марнувати час у цей день не варто.
