Його вмикали на кожній дискотеці: що відомо про найпопулярніший трек 2007 року

Пісня стала хітом у всьому світі

Період 2000-х запам'ятався якісними і драйвовими треками, які поповнили плейлисти мільйонів слухачів. Окремі з них стали настільки популярними, що їх слухають і до сьогодні.

У 2007 році популярна барбадоська співачка Ріанна випустила композицію Umbrella. Це був перший трек виконавиці, який увійшов до третього студійного альбому Good Girl Gone Bad. Артистка записувала його за участю Jay-Z. Пісня була одним із найбільших хітів 2007 року, зайнявши першу сходинку у музичному чарті Billboard Hot 100 в США.

Над треком працювали Крістофер "Тріккі" Стюарт, Теріус "The-Dream" Неш і Кук Гаррелл у Triangle Studios, що в Атланті. Спершу це мала бути композиція для Брітні Спірс. Проте її компанія звукозапису відмовила у прослуховуванні треку. Натомість композицію виконала Ріанна, для якої вона стала доленосною.

Співачка Ріана у 2007 році, фото Getty Images

Пісня Umbrella стала шалено популярною у багатьох країнах світу: у Великій Британії, Фінляндії, Австралії, Данії, Іспанії, Швейцарії, Німеччині та Україні. Там вона займала перші місця у топових хіт-парадах. У США продали 3 мільйони платівок Umbrella, у Великій Британії — 600 тисяч, в Іспанії — 320 тисяч, у Німеччині — 300.

У тому ж 2007 році вийшов кліп на трек. У відеороботі Ріана постала у трьох образах: хорошої дівчинки в білій сукні, поганої — у чорному з довгими нігтями і у вигляді диявола. Цікавим є те, що у кліпі співачка танцює як балерина — на пальчиках. Відеоробота є однією з найпопулярніших на YouTube у музичному сегменті. Станом на вересень 2025 року, кліп переглянуло понад 1,19 мільярда користувачів.

Ріана - Umbrella

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пісня стала найпопулярнішою наприкінці 90-х. Під неї хотілося танцювати кожному.