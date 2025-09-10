Не делайте это 10 сентября, чтобы не оказаться в беде

10 сентября нельзя пользоваться острыми предметами

Сегодня, 10 сентября, согласно новоюлианскому календарю, христиане вспоминают святых мучениц Минодору, Митродору и Нимфодору. По старому стилю это происходило 23 сентября.

Минодора, Митродора и Нимфодора — три родные сестры, родившиеся в Вифинии. Они вели аскетичную жизнь и распространяли веру в Иисуса Христа. Однажды сестры поселились на горе Карпейской, чтобы сосредоточиться на молитве.

Язычники узнали о Минодоре, Митродоре и Нимфодоре, и приказали им дать пожертвование идолам, но те отказались. Так девушек жестоко пытали и убили.

Традиции и приметы 10 сентября

В этот день христиане посещают службу в храме, чествуя мучениц Минодору, Митродору и Нимфодору. В народе в этот день особенное внимание обращали на погоду и планировали работы на осень.

Увидели туман – осень будет теплой.

Сухой день – осенью дождей будет мало.

Листья начали желтеть — зима наступит быстро.

Что нельзя делать 10 сентября

Нельзя говорить о ком-то плохо, врать, потому что окажетесь в затруднительном положении.

Запрещено пользоваться острыми предметами, поскольку это может отрицательно сказаться на самочувствии.

Лениться и тратить время зря в этот день не стоит.

