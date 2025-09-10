Не делайте это 10 сентября, чтобы не оказаться в беде
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
10 сентября нельзя пользоваться острыми предметами
Сегодня, 10 сентября, согласно новоюлианскому календарю, христиане вспоминают святых мучениц Минодору, Митродору и Нимфодору. По старому стилю это происходило 23 сентября.
Минодора, Митродора и Нимфодора — три родные сестры, родившиеся в Вифинии. Они вели аскетичную жизнь и распространяли веру в Иисуса Христа. Однажды сестры поселились на горе Карпейской, чтобы сосредоточиться на молитве.
Язычники узнали о Минодоре, Митродоре и Нимфодоре, и приказали им дать пожертвование идолам, но те отказались. Так девушек жестоко пытали и убили.
Традиции и приметы 10 сентября
В этот день христиане посещают службу в храме, чествуя мучениц Минодору, Митродору и Нимфодору. В народе в этот день особенное внимание обращали на погоду и планировали работы на осень.
- Увидели туман – осень будет теплой.
- Сухой день – осенью дождей будет мало.
- Листья начали желтеть — зима наступит быстро.
Что нельзя делать 10 сентября
- Нельзя говорить о ком-то плохо, врать, потому что окажетесь в затруднительном положении.
- Запрещено пользоваться острыми предметами, поскольку это может отрицательно сказаться на самочувствии.
- Лениться и тратить время зря в этот день не стоит.
Ранее "Телеграф" рассказывал о государственных праздниках, которые приходятся на сентябрь 2025 года. Посмотрите, знаете ли вы о них.