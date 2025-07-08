Грибний бум на Прикарпатті: які місця вибрати для "тихого полювання" та як уникнути штрафів

Найкращі місця збору в Івано-Франківській області

Івано-Франківська область стала грибною Меккою для любителів "тихого полювання" цього сезону. Унікальний гірський клімат створює ідеальні умови для росту понад 50 видів грибів — тож у вас є всі шанси принести додому повний кошик.

Найпопулярніші маршрути пролягають через Косівський, Верховинський та Яремчанський райони, де традиційно збирають найбільші кошики грибів. "Телеграф" склав путівник найкращими грибними місцями Прикарпаття для початківців та досвідчених збирачів.

Карпатські гори вважаються одними з найбільш грибних регіонів в країні. Унікальний гірський клімат та різноманітність лісових масивів створюють ідеальні умови для росту понад 300 видів грибів, з яких близько 50 є їстівними.

Топ-локації для успішного "тихого полювання"

Надвірнянський район залишається одним з найбагатших на грибні місця в області. Ліси навколо Делятина славляться стабільними урожаями білих грибів протягом усього сезону. Особливо популярні серед грибників ліси поблизу річки Прут та її приток.

Делятин на Карті

"Гриби Прикарпаття", фото Igor Baliun

Верховинський район приваблює не лише туристів, а й досвідчених грибників. У самому серці Карпат, в Івано-Франківській області знаходиться невелике селище Верховина, де можна помилуватися гірськими хребтами, скелями Довбуша і насолодитися "тихим полюванням".

Полонина Дуконя відома серед лісників як Чахани – місце на висоті понад 1000 метрів, куди варто їхати грибникам зі стажем.

Полонина Дуконя

Урожай цього літа

Такими мають бути справжні гриби

Урожай 2025 року

Яремчанський напрямок включає ліси навколо Яремче, Татарова, Ворохти та Микуличина. Тутешні ліси — дуже грибні, особливо район полонини Кукул, де можна знайти білі гриби та підосичники. Кривопільський перевал залишається найдоступнішою локацією для початківців – навіть при дорозі часто зустрічаються білі гриби.

Яремчанський напрямок

Яремче, кінець червня

Косівщина та околиці приток Прута, Свічі, Черемоша регулярно дають хороші урожаї. Село Космач та прилеглі лісові масиви приваблюють грибників різноманіттям видів – від лисичок до рідкісного "гордумана", який місцеві називають карпатським трюфелем.

Космач на карті

Урожай Косівщини

Косівський район

Сезонний календар грибника

Грибний сезон на Прикарпатті розтягується з травня до жовтня, маючи три основні хвилі активності.

Весняна хвиля (кінець травня – середина червня) характеризується появою перших печериць та маслюків у низинних лісах. У цей період урожаї невеликі, але для досвідчених грибників це можливість знайти рідкісні весняні види.

Літня хвиля (середина липня – кінець серпня) приносить найбільше різноманіття. Кращий час для збирання грибів в регіоні — починаючи з середини липня і закінчуючи жовтнем, а в особливо спекотне і дощове літо — ще довше. У карпатських лісах з'являються білі гриби, підберезники, підосичники, маслюки, лисички, боровики, грузді, рижики та літні опеньки.

Осіння хвиля (вересень-жовтень) традиційно найбагатша. Після перших осінніх дощів у гірських районах масово з'являються білі гриби, підосичники, підберезники, лисички та опеньки. Саме в цей період можна зібрати найбільші кошики грибів.

Сезонний календар грибника

Місцеві грибники радять збирати урожай рано вранці з 6 до 9 години, коли гриби ще свіжі та вологі від роси. Найкращий період настає через 2-3 дні після дощу при температурі понад 15 градусів.

Правила безпеки та грибної етики

Основні правила збору грибів без шкоди природі: не зачіпайте грибів, які з собою брати не будете; не руйнуйте грибниці, а якщо так трапилось — прикопайте їх землею; не збирайте грибів за раз більше, ніж можна переробити.

Гриби потрібно викручувати, а не виривати з корінням – це зберігає грибницю для майбутніх урожаїв. Великі переспілі маслюки краще залишати – вони дають спори для наступного покоління грибів.

Так виглядає грибниця

Збирати можна тільки відомі види грибів, старі та червиві краще відкидати одразу. У разі найменших сумнівів гриб не варто брати до кошика. Особливо обережними треба бути з мухоморами та блідими поганками, які часто зустрічаються на великих висотах поряд із білими грибами.

Мухомор червоний

Бліда поганка

Обов'язково візьміть з собою засіб від кліщів, зручне взуття для довгих прогулянок, воду, GPS або карту. Карпатські ліси бувають густими та заплутаними, тому легко заблукати без орієнтирів.

Законодавчі аспекти грибного промислу

Збір грибів для власних потреб у державних, комунальних та приватних лісах безкоштовний та не потребує спеціальних дозволів. Це передбачається у статті 65-67 Лісового кодексу України.

Однак ситуація кардинально змінюється в заповідних зонах. Штрафи за незаконний збір у заповідниках становлять для громадян 425-850 гривень, для посадових осіб 1700-5100 гривень за новим законом №9665 від жовтня 2024 року. Раніше штрафи були символічними – 17-51 гривня.

На Івано-Франківщині збирати гриби заборонено насамперед у Карпатському національному природному парку, який є першим національним парком України, створеним 1980 року. Парк охоплює територію Яремчанської міської ради та Верховинського району і включає гірські системи Чорногори та Ґорґан.

Карпатський національний природний парк

В області нараховується понад 450 природоохоронних територій, де збір грибів може бути обмежений або повністю заборонений. Заповідні зони зазвичай позначені спеціальними табличками та огороджені.

Промисловий збір на продаж потребує купівлі лісового квитка в місцевому лісгоспі. Без такого дозволу торгівля грибами вважається комерційною діяльністю без ліцензії і карається відповідними штрафами.

Туристичний бонус грибного сезону

Грибні тури стають все популярнішим видом відпочинку на Прикарпатті. Місцеві гіди-провідники пропонують показати "секретні" грибні галявини та поділитися секретами правильного збору, сушіння й консервування урожаю.

Якщо зраненька або по обіді вийти на привокзальну площу Івано-Франківська, то можна без будь-яких зусиль за дешево купити відро або й більше сезонних грибів.

Продаж лісових грибів

Facebook-групи грибників активно висвітлюють сезонні знахідки – місцеві діляться фотозвітами з найкращих локацій та корисними порадами. У коментарях часто можна знайти актуальну інформацію про стан грибних місць та рекомендації щодо маршрутів.

Корисні поради від досвідчених грибників

Запам'ятовуйте свої грибні місця – грибниця живе на одному місці роками, тому де знайшли гриби цього року, будуть і наступного. Досвідчені грибники мають свої секретні точки, куди повертаються щосезону.

Не збирайте гриби поблизу доріг та промислових об'єктів – гриби вбирають забруднення з повітря. Мінімум 100 метрів від траси, інакше у грибах накопичуються важкі метали та інші шкідливі речовини.

Після збору гриби треба ретельно очистити та швидко приготувати. Відварну воду обов'язково зливайте. При перших ознаках отруєння – нудота, запаморочення – негайно звертайтеся до лікаря.

Івано-Франківська область. Відео Orisya Orina, Фейсбук

Грибний сезон на Івано-Франківщині – це не просто пошук лісових делікатесів, а цілий культурний феномен, що поєднує спілкування з природою, фізичну активність та гастрономічні задоволення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому гриби, куплені "з рук" можуть бути небезпечні. Варто споживати тільки перевірені гриби!