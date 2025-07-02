Грибні місця на Львівщині: куди їхати по білі гриби та лисички, щоб принести додому повний кошик

Всі секрети успішного збору та ТОП-місця, де вже ростуть гриби

Липень на Львівщині — час відкривати грибний сезон. Після теплих дощів у лісах вже з'являються перші маслюки, лисички та навіть білі гриби.

Найкращі місця — це ліси поблизу Сколе, Яворова, Трускавця та околиці самого Львова. "Телеграф" розповість, де саме шукати гриби, коли їхати та що потрібно знати про безпеку.

Де точно можна знайти гриби

Околиці Львова не розчаровують. Брюховичі, Винники, Раковець — сюди легко дістатися на автобусі. У Підрясному та Зіболках часто знаходять маслюки та підберезники. Новосілка та Красів теж популярні — змішані ліси дають хороший урожай. До Малого Любина та Глинного їздять постійні грибники, які знають секретні галявини.

Винниківський лісопарк

Грибний урожай на Львівщині

Яворівщина приваблює національним парком. Поблизу сіл Майдан, Поляна, Завадів ростуть різні види грибів. Правда, тут багато людей, тому краще їхати рано вранці. Село Фійна славиться лисичками, які ростуть великими групами.

Село Фійна

Гриби на Яворівщині

Такі красені зібрані у Рокитному, Яворівський район

Ще урожай з Яворівщини

Сколівські Бескиди — справжній рай для грибників. Села Орів, Тухля, Дубина славляться білими грибами. Місцеві кажуть, що тут можна зібрати повний кошик за пару годин, особливо після дощу. Ліси навколо Верхнього Синьовидного та Гребенова теж не підводять. Тут ростуть не тільки білі, а й рижики з підосичниками.

Сколівські Бескиди

Трускавецькі ліси багаті на лисички та білі гриби. Від Трускавця до Східниці, Стебника — скрізь можна знайти щось цікаве. Плюс красиві краєвиди в подарунок. Лихобора та Уличне теж варті уваги. Тут ростуть маслюки в соснових насадженнях.

Східниця

Таке чудо знайшли у Трускавецьких лісах

Інші перспективні райони: Жидачівський район біля Монастирця, Кам'янка-Бузький біля Запитова. Самбірські, Турківські та Старосамбірські ліси дають стабільний урожай. Червоноградщина, Стрийщина, Дрогобиччина — теж варті уваги, особливо після хорошого дощу.

Збір у липні 2025 року на Стрийщині

Стрийський район

Які гриби коли шукати

Липень-серпень: маслюки, лисички, перші білі гриби. Маслюки люблять соснові ліси та мохові галявини. З'являються через 1-2 дні після дощу при температурі понад 15 градусів. Лисички ростуть у змішаних лісах під соснами, березами, дубами. Вони не червиві, що великий плюс. Білі гриби найкращі в світлих лісах без густої підстилки.

Серпень-вересень: підберезники, підосичники, рижики. Підберезники шукайте біля берез (що, звісно, і так зрозуміло) у змішаних лісах. Підосичники ростуть поряд із будь-якими листяними деревами. Рижики полюбляють молоді хвойні ліси, особливо після теплого дощу.

Вересень-жовтень: опеньки, сироїжки, останні білі гриби. Опеньки ростуть великими колоніями, часто на пнях та коренях дерев. Сироїжки можна знайти у вологому підліску. В цей період білі гриби особливо ароматні та щільні.

Календар грибника

Секрети досвідчених грибників

Найкращий час для збору грибів — рано вранці, з 6 до 9 години. Гриби ще свіжі, роса не висохла, та й людей менше. Пізніше стає спекотно, гриби в'януть на сонці.

Після дощу чекайте 2-3 дні — тоді з'являється найбільше грибів. Якщо була посуха, то краще у ліс не ходити — грибів буде мало, а ті що є, можуть бути токсичними.

Запам'ятовуйте свої місця. Грибниця живе на одному місці роками, тому де знайшли гриби цього року, будуть і наступного. Досвідчені грибники мають свої секретні точки, куди повертаються щосезону.

Грибниця живе на одному місці роками

Гриби викручуйте, а не зрізайте — так краще для грибниці. Великі маслюки краще залишати — вони дають спори для майбутнього врожаю.

Фаза місяця теж впливає. Коли місяць молодий, підземні води піднімаються вище, це живить грибниці. Повний місяць та спадаюча фаза — найсприятливіший час для збору.

Безпека — найважливіше

Беріть тільки знайомі гриби. Якщо сумніваєтесь — не ризикуйте. Бліда поганка може вбити, а виглядає досить непогано. Сатанинський гриб схожий на білий, але при розрізі синіє.

Бліда поганка

Сатанинський гриб та Білий гриб

Сатанинський гриб у розрізі

Не торкайтеся підозрілих грибів навіть руками. Якщо доторкнулися до отруйного гриба, всі інші з кошика краще викинути. Навіть ніж треба ретельно помити.

Не збирайте поблизу доріг та заводів — гриби вбирають усю гидоту з повітря. Мінімум 100 метрів від траси, інакше у грибах накопичуються важкі метали.

Старі, червиві гриби теж не беріть. Вони можуть бути токсичними. У перезрілих грибах концентрація шкідливих речовин вища.

Дітям до 12 років гриби взагалі не рекомендують. Вагітним та літнім людям теж краще обмежити споживання.

Після збору гриби треба ретельно очистити та приготувати. Відварну воду обов'язково зливайте — не п'єте її. При перших ознаках отруєння — нудота, запаморочення — негайно до лікаря.

Що каже закон

За збір грибів для себе штрафів немає. Можете спокійно їздити в ліс з кошиком — закон це дозволяє. Ніхто не накладе штраф, якщо ви з друзями підете збирати гриби для власних потреб.

У національних парках ситуація складніша. У більшості зон збирати гриби можна, але є заповідні зони, де це суворо заборонено. Такі місця позначені спеціальними табличками.

А ось у природних заповідниках категорично заборонено. На Львівщині це заповідник "Розточчя". Новий закон №9665 від жовтня 2024 року збільшив штрафи: тепер за незаконний збір у заборонених зонах громадянам загрожує від 425 до 850 гривень, посадовим особам — від 1700 до 5100 гривень. Раніше штрафи були символічними — 17-51 гривня.

Заповідник "Розточчя"

Важливо розуміти: штрафи тільки за НЕзаконний збір. Заповідні території зазвичай огороджені та позначені попереджувальними табличками. Якщо побачили такі знаки — краще обходьте стороною.

Промисловий збір (на продаж) потребує лісового квитка та спеціального дозволу. Інакше це вже комерційна діяльність без ліцензії.

Червонокнижних грибів не торкайтеся взагалі. За них штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До таких належать гірський яєшник, герицій коралоподібний та інші рідкісні види.

Яєшник гірський

Герицій коралоподібний

Що брати з собою

Плетений кошик або відро — в пакеті гриби задихнуться. Ніж для зрізання. Зручне взуття, бо доведеться багато ходити. Довгі штани та сорочка з рукавами — від кліщів та подряпин.

Воду та перекус — в лісі можна провести цілий день. Телефон з повним зарядом на всякий випадок. Репелент від комарів та кліщів.

Палку для розгрібання листя — під ним часто ховаються гриби. Невеликий ліхтарик — у густому лісі може бути темно навіть удень.

Грибний сезон на Львівщині

Грибний сезон на Львівщині короткий, але щедрий. Головне — знати де шукати, коли їхати та як не отруїтися. А решту підкаже досвід. Пам'ятайте: ліс — це не тільки гриби, а й відпочинок для душі.

Раніше "Телеграф писав про те, що не варто купувати гриби з рук. Ми розповідали, чому це може бути небезпечно.