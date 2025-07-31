У мережі з'явилося рідкісне архівне фото Тимошенко від відомого фотографа: воно вас здивує

Один із найвідоміших сучасних українських фотографів створив образ, де реальність та символ злилися в єдине ціле

Іноді один фотографічний кадр може сказати більше, ніж тисячі слів. Особливо коли за об'єктивом стоїть майстер, здатний побачити й зафіксувати те, що залишається непоміченим для інших.

Подібний архівний знімок Юлії Тимошенко, що з'явився у соцмережах, свого часу став справжнім "хітом" не через саму політикиню, а через геніальне рішення фотографа. Кадр унікальний тим, що він не лише демонструє саму Тимошенко в момент промови, але й має глибокий символізм, зафіксований у тіні на другому плані.

Юлія Тимошенко. Фото: Олександр Чекменьов

Юлія Тимошенко, одягнена у традиційний світлий костюм, з заплетеною у впізнавану "корону" косою, виглядає вольовою і впевненою. Особливо цікаво звернути увагу саме на тіньовий силует — він наче продовжує діалог із глядачами, ставить питання, визнає виклики й водночас виглядає досить кумедно.

Про автора

Автор цього промовистого знімка — Олександр Чекменьов, один із найвідоміших українських фотографів сучасності. Народжений у Луганську у 1969 році, Чекменьов із дитинства був захоплений фотографією, а згодом став членом Спілки фотохудожників Союзу фотографів України. У 1997 році переїхав до Києва, працював у провідних українських медіа, а його роботи неодноразово завойовували престижні нагороди в Україні й за кордоном.

Фотопроєкти Чекменьова часто стосуються життя на Донбасі, а також важливих історичних та соціальних тем, які хвилюють українське суспільство. Його роботи експонуються у провідних музеях України та Європи — серед них Музей МОКСОП у Харкові, Музей Людвіга в Німеччині, Мистецький Арсенал у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ показав, у яких видах спорту не вистачає наших політиків. Юлія Тимошенко була б непоганою фігуристкою, а Василь Малюк міг спробувати себе у ММА.