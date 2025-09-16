Люди з прізвищем одіозної нардепки живуть майже по всій Україні: ось як воно звучить

Предки народної депутатки могли бути козаками, тому прізвище виникло не просто так

Українські прізвища можуть здаватись дивними, або навіть смішними через своє звучання. Серед таких є і прізвище Безугла, його навіть має відома в Україні депутатка.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. А також скільки людей в Україні його має.

Поширеність прізвища в Україні

За даними порталу Рідні, прізвище Безугла носять 3223 особи в Україні. Найбільша концентрація носіїв цього прізвища спостерігається в центральних та східних регіонах країни. Особливо помітне поширення прізвища у Полтавській, Черкаській, Київській областях, а також у деяких районах Харківської та Дніпропетровської областей.

Прізвище Безугла в Україні

Чоловічий варіант прізвища — Безуглий є менш поширеним і налічує 2671 носія. Географія його розповсюдження в цілому збігається з жіночим варіантом, проте з дещо меншою концентрацією в окремих регіонах.

Прізвище Безуглий в Україні

Походження та значення

Прізвище "Безугла" та її чоловічий варіант "Безуглий" з'явилися в часи козацтва. Розшифровується воно дуже просто — "без" + "кут" (угол — російська, — ред.). Таке родове ім'я могли давати тим, хто не мав свого будинку і повинен був блукати світом у пошуках заробітку. Спочатку це було просто прізвисько. Згодом воно стало прізвищем.

