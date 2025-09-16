Рус

Люди з прізвищем одіозної нардепки живуть майже по всій Україні: ось як воно звучить

Марина Іщенко
Предки народної депутатки могли бути козаками, тому прізвище виникло не просто так

Українські прізвища можуть здаватись дивними, або навіть смішними через своє звучання. Серед таких є і прізвище Безугла, його навіть має відома в Україні депутатка.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. А також скільки людей в Україні його має.

Поширеність прізвища в Україні

За даними порталу Рідні, прізвище Безугла носять 3223 особи в Україні. Найбільша концентрація носіїв цього прізвища спостерігається в центральних та східних регіонах країни. Особливо помітне поширення прізвища у Полтавській, Черкаській, Київській областях, а також у деяких районах Харківської та Дніпропетровської областей.

Безугла
Прізвище Безугла в Україні

Чоловічий варіант прізвища — Безуглий є менш поширеним і налічує 2671 носія. Географія його розповсюдження в цілому збігається з жіночим варіантом, проте з дещо меншою концентрацією в окремих регіонах.

Прізвище Безуглий в Україні

Походження та значення

Прізвище "Безугла" та її чоловічий варіант "Безуглий" з'явилися в часи козацтва. Розшифровується воно дуже просто — "без" + "кут" (угол — російська, — ред.). Таке родове ім'я могли давати тим, хто не мав свого будинку і повинен був блукати світом у пошуках заробітку. Спочатку це було просто прізвисько. Згодом воно стало прізвищем.

