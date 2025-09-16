Укр

Люди с фамилией одиозного нардепа живут почти по всей Украине: вот как она звучит

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинские фамилии могли происходить от казаков
Украинские фамилии могли происходить от казаков. Фото Коллаж "Телеграф"

Предки народной депутатки могли быть казаками, поэтому фамилия возникла не просто так

Украинские фамилии могут казаться странными или даже смешными из-за своего звучания. Среди таких есть и фамилия Безуглая, ее даже известная в Украине депутат.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. А также сколько людей в Украине его есть.

Распространенность фамилии в Украине

По данным портала Родни, фамилию Безуглая носят 3223 человека в Украине. Наибольшая концентрация носителей этой фамилии наблюдается в центральных и восточных регионах страны. Особенно заметно распространение фамилии в Полтавской, Черкасской, Киевской областях, а также некоторых районах Харьковской и Днепропетровской областей.

Безуглая
Фамилия Безуглая в Украине

Мужской вариант фамилии — Безуглый менее распространен и насчитывает 2671 носителя. География его распространения в целом совпадает с женским вариантом, но с несколько меньшей концентрацией в отдельных регионах.

Фамилия Безуглый в Украине

Происхождение и значение

Фамилия "Безуглая" и ее мужской вариант "Безуглый" появились во времена казачества. Расшифровывается оно очень просто — "без" + "угол" (угол — русский, — ред.). Такое родовое имя могли давать тем, кто не имел своего дома и должен был бродить по миру в поисках заработка. Поначалу это было просто прозвище. Впоследствии она стала фамилией.

Ранее "Телеграф" писал, о какой фамилии могут мечтать грешники.

Теги:
#Прозвище #Род #Происхождения #Марьяна Безуглая