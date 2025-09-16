Люди с фамилией одиозного нардепа живут почти по всей Украине: вот как она звучит

Предки народной депутатки могли быть казаками, поэтому фамилия возникла не просто так

Украинские фамилии могут казаться странными или даже смешными из-за своего звучания. Среди таких есть и фамилия Безуглая, ее даже известная в Украине депутат.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. А также сколько людей в Украине его есть.

Распространенность фамилии в Украине

По данным портала Родни, фамилию Безуглая носят 3223 человека в Украине. Наибольшая концентрация носителей этой фамилии наблюдается в центральных и восточных регионах страны. Особенно заметно распространение фамилии в Полтавской, Черкасской, Киевской областях, а также некоторых районах Харьковской и Днепропетровской областей.

Фамилия Безуглая в Украине

Мужской вариант фамилии — Безуглый менее распространен и насчитывает 2671 носителя. География его распространения в целом совпадает с женским вариантом, но с несколько меньшей концентрацией в отдельных регионах.

Фамилия Безуглый в Украине

Происхождение и значение

Фамилия "Безуглая" и ее мужской вариант "Безуглый" появились во времена казачества. Расшифровывается оно очень просто — "без" + "угол" (угол — русский, — ред.). Такое родовое имя могли давать тем, кто не имел своего дома и должен был бродить по миру в поисках заработка. Поначалу это было просто прозвище. Впоследствии она стала фамилией.

