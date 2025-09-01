Путін, ача, ача: Індія нарощує експорт зброї та зближується з Росією, чим можуть "підігріти" окупантів

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з індійським лідером Нарендрою Моді "на полях" саміту ШОС у Китаї. І поки один із ключових партнерів Індії (США) відвертається від неї, Нью-Делі все більше тяжіє до співпраці з Москвою.

"Телеграф" припустив, у що це може вилитися і як допомогти Росії у війні проти України.

Путіна лобизається з Моді, поки Трамп спостерігає

У китайському місті Тяньцзінь 31 серпня стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). До участі у заходах прибув і Володимир Путін. Очікується, що там він поговорить із лідерами Китаю та Індії Сі Цзіньпіном та Нарендрою Моді про підсумки зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці.

Вже 1 вересня перед двосторонніми переговорами за участю делегацій Путін та Моді близько години спілкувалися тет-а-тет в "Аурусі" російського лідера.

"Вони спілкувалися і в машині, коли їхали, потім продовжили спілкування в машині", — повідомив речник президента Дмитро Пєсков.

Це перша зустріч Путіна та Моді в поточному році, хоча глави Росії та Індії регулярно зідзвонюються. Як очікується, на цих переговорах, у тому числі буде обговорено підготовку до візиту президента РФ до Індії, що відбудеться в грудні.

А як же США

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження західних санкцій проти Москви у 2022 році Індія перетворилася на головного покупця російської нафти. Це, у свою чергу, дозволило індійським нафтопереробним заводам скористатися дешевшою сировиною та отримати від цього відчутні економічні вигоди.

Разом з тим зростання імпорту викликало різку реакцію у Вашингтоні, який є стратегічним партнером Нью-Делі. Так, Сполучені Штати підвищили тарифи на індійський імпорт удвічі – до 50%. США звинувачують Індію у наживі на знижках російської нафти. Однак індійські чиновники відповідають, що така позиція Заходу має подвійні стандарти, адже як Європейський Союз, так і самі США продовжують купувати російські товари на мільярди доларів.

Конфлікт інтересів між Штатами та Індією загострився наприкінці літа 2025. За останні тижні серпня Трамп чотири рази намагався поговорити телефоном з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, проте той відмовляється від розмови, ігноруючи дзвінки американського лідера. На думку журналістів Frankfurter Allgemeine Zeitung, Моді "ображений" після того, як Трамп назвав економіку Індії "мертвою", а також ввів додаткові 25-відсоткові мита на імпорт індійських товарів через закупівлю Нью-Делі російської нафти.

Ба більше, у ЗМІ вже з’явилася інформація про те, що вже у вересні Індія збільшить закупівлю, ігноруючи мита США. Така поведінка Нью-Делі не залишає байдужим Вашингтон, який за інформацією Axios та India Todayсо, нібито звернувся до європейських країн із закликом ввести санкції щодо Індії, аналогічні американським, включаючи повне припинення постачання нафти і газу, повідомляють Axios та India Today з посиланням на джерела.

Неочевидні можливості Індії

Вигоди Росії від протистояння США та Індії щодо російської нафти цілком очевидні. Проте, як виявилося, останнім часом у Нью-Делі з’являється "бонус", який може зацікавити Москву.

Річ у тому, що Індія, яка традиційно є великим покупцем російської зброї, останнім часом сама значно збільшує виробництво цих товарів. Спочатку це походило з бажання індійського уряду закрити порожнечі на ринках, звідки тимчасово пішла Росія через війну в Україні. Тобто, простіше кажучи, індійці хотіли підсидіти Росію поки та не може забезпечувати продаж зброї на належному рівні.

Однак тепер, на тлі віддалення Індії від США, вже не можна виключати і того, що Індія зможе запропонувати свої послуги і самій Москві.

Чим індійці можуть підігріти армію РФ

У 2023-2024 фінансовому році Індія виготовила озброєння на 14,8 мільярда доларів, що на 62% більше, ніж у 2020 році. Хоча планового 3,5 мільярда доларів експорту досягти не вдалося (фактична сума становила приблизно 2,3 мільярда), це значний прогрес у порівнянні з 230 мільйонами доларів десятирічної давності.

Сьогодні Індія активно розвиває експорт озброєнь, прагнучи стати значним гравцем на світовому ринку. Основні категорії зброї, що експортується, включають дешеві боєприпаси (155 мм) і стрілецьку зброю, проте останнім часом індійці також націлені і на високотехнологічні товари.

ППО

Не секрет, що Росія зараз має дефіцит ППО, і в цьому теоретично індійці здатні допомогти Москві.

Akash — це зенітний ракетний комплекс малої дальності, що розробляється в Індії, призначений для забезпечення протиповітряної оборони об’єктів та угруповань військ. І він уже пішов на експорт. У 2022 році Вірменія підписала з Індією угоду про закупівлю 15 ракетних систем типу "Akash" на суму близько 60 мільярдів рупій (710 мільйонів доларів) і стала першою іноземною державою, яка закупила цю ракетну систему.

Система "Akash" включає ракети класу "земля-повітря", які можуть уражати винищувачі, крилаті ракети та ракети класу "повітря-земля", безпілотні літальні апарати та інші повітряні засоби на відстані до 4-25 кілометрів.

Балістика

Мобільний ракетний комплекс Pragati. Оснащений 6 ракетами, які можуть запускатись з інтервалом 5 секунд у всьому круговому секторі. Ракети, що мають сучасну навігацію високої точності, можуть нести різні типи бойових частин вагою близько 200 кг. Система може розгортатися в автономному режимі або від централізованого керування. Має високу точність, яка можна порівняти з американською ракетою ATACMS.

Раніше в Індії заявляли, що Pragati є експортним варіантом комплексу Prahar, який був уперше представлений на військовій виставці у Південній Кореї у жовтні 2023 року.

РСЗВ

Pinaka — індійська всепогодна 214-мм реактивна система залпового вогню призначена для ураження живої сили, легкоброньованої та броньованої техніки, пускових ракетних установок, руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку та об’єктів військово-промислової інфраструктури, дистанційної установки протитанкових та протипіхотних мін. У листопаді 2024 року Індія розпочала експорт до Вірменії.

Дрони/антидрони

В Індії активно розвивається індустрія дронів, представлена як іноземними розробками, так і вітчизняними стартапами. Ще на початку 2025 року в російських дронах "шахед", збитих в Україні, знаходили індійські компоненти.

Також Індія виробляє системи протидії дронам, які вже постачаються до деяких країн. Однією з таких розробок є Indrajaal.

Гелікоптери

Prachand — ударний індійський гелікоптер розробки HAL. Призначений для знищення живої сили та техніки противника, завдання ударів по наземних цілях, повітряної підтримки та супроводу, а також для повітряної розвідки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Білорусі розпочалися навчання ОДКБ "Взаємодія-2025". У ході заплановано відпрацювання ядерного удару.