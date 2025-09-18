Чи правда, що Харків заснував Іван Каркач? Розбираємо відомий міф

Історію Харкова огортає безліч легенд, і одна з них про Івана Каркача

Якщо із заснуванням нових міст все більш-менш зрозуміло, то походження старих міст нерідко оповите легендами. Яскравий тому приклад – історія Харкова. Крім того, що засновником міста вважають ватажка перших поселенців Харька, існує міф про відважного козацького отамана Івана Каркача.

Легенда про Каркача настільки прижилася, що його ім'я навіть увічнили в топонімах, а згадки про цю людину можна зустріти на сторінках міжнародних видань. "Телеграф" пропонує розібратися, чи справді Іван Каркач заснував Харків.

Хто такий Іван Каркач

За версією історика Дмитра Багалія, Іван Каркач був осадчим, який "осаджував" (поселяв) людей на місці майбутнього поселення. Цей факт підтверджується ще одним документом — описом Харкова, який був представлений у відому Катерининську Комісію для складання проекту нового уложення: там також першим харківським осадчим названо Івана Каркача.

На підтримку своєї версії Багалій писав, що прізвище Каркач зустрічається також у межовій грамоті м. Харкова 1663 року, а у відомості про Мереф'янську сотню Харківського полку йшлося про старого козака Степана Каркача.

Пам’ятна дошка на честь Івана Каркача на стіні школи №40 у Харкові

У Харкові його ім'ям названо бульвар, провулок, в'їзд та проїзд. За деякими даними, бульвар Каркача з'явився у місті після Другої світової війни.

Згадку про Каркача як засновника Харкова можна зустріти навіть на сайті UEFA.

лише 1654 року друге за величиною місто України було засноване козацьким загоном під проводом Івана Каркача (хоча поширений міф приписує це козакові Харьку, українському Робіну Гуду). йдеться у матеріалі.

Чому Каркача не можна назвати засновником Харкова

Дослідник історії Слобожанщини Андрій Парамонов вважає Івана Каркача міфічним героєм. Історики також зазначають, що в іменних списках харківських козаків 1658 року згадуються Степан та Яків Каркачі, а також "Каркачівська пасіка", але ім'я Івана відсутнє. Крім того, в ранніх згадках про Харків (наприклад, у скарзі 1654 року про розорення білгородських земель харківськими черкасами або в чолобитній білгородського священика 1657 року) немає жодних посилань на Каркача. Перший достовірно відомий отаман Харкова – Іван Кривошлик (1654), а першою надійно задокументованою особою, пов'язаною з містом, вважається Воїн Селіфонтов.

Офіційно прийнято вважати, що Харків заснований у 1654-1655 роках групою українських переселенців (черкасів) без зазначення лідера на кшталт Каркача. Археологічні дані вказують на більш ранні поселення в цьому районі, але також не підтверджують легенду про Каркача. Виходить, що версія про Каркача як засновника є скоріше легендою, що ґрунтується на помилкових трактуваннях старовинних джерел.