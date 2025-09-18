Правда ли, что Харьков основал Иван Каркач? Разбираем известный миф

Историю Харькова окутывает множество легенд, и одна из них об Иване Каркаче

Если с основанием новых городов все более или менее понятно, то происхождение старых городов нередко окутано легендами. Яркий тому пример — история Харькова. Кроме того, что основателем города считают предводителя первых поселенцев Харька, существует миф об отважном казацком атамане Иване Каркаче.

Легенда о Каркаче настолько прижилась, что его имя даже увековечили в топонимах, а упоминания об этом человеке можно встретить на страницах международных изданий. "Телеграф" предлагает разобраться, действительно ли Иван Каркач основал Харьков.

Кто такой Иван Каркач

По версии историка Дмитрия Багалея, Иван Каркач был осадчим, который "осаживал" (поселял) людей на месте будущего поселения. Этот факт подтверждается еще одним документом ― описанием Харькова, которое было представлено в известную Екатерининскую Комиссию для составления проекта нового уложения: там также первым харьковским осадчим назван Иван Каркач.

В поддержку своей версии Багалей писал, что фамилия Каркач встречается также в межевой грамоте г. Харькова 1663 года, а в ведомости о Мерефянской сотне Харьковского полка говорилось о старинном казаке Степане Каркаче.

Памятная доска в честь Ивана Каркача на стене школы №40 в Харькове

В Харькове его именем названы бульвар, переулок, въезд и проезд. По некоторым данным, бульвар Каркача появился в городе после Второй мировой войны.

Упоминание о Каркаче как основателе Харькова можно встретить даже на сайте UEFA.

…лишь в 1654 году второй по величине город Украины был основан казацким отрядом под предводительством Ивана Каркача (хотя распространенный миф приписывает это казаку Харьку, украинскому Робину Гуду). говорится в материале.

Почему Каркача нельзя назвать основателем Харькова

Исследователь истории Слобожанщины Андрей Парамонов считает Ивана Каркача мифическим героем. Историки также отмечают, что в именных списках харьковских казаков 1658 года упоминаются Степан и Яков Каркачи, а также "Каркачевская пасека", но имя Ивана отсутствует. Кроме того, в ранних упоминаниях о Харькове (например, в жалобе 1654 года о разорении белгородских земель харьковскими черкасами или в челобитной белгородского священника 1657 года) нет никаких ссылок на Каркача. Первый достоверно известный атаман Харькова — Иван Кривошлык (1654 год), а первым надежно задокументированным лицом, связанным с городом, считается Воин Селифонтов.

Официально принято считать, что Харьков основан в 1654–1655 годах группой украинских переселенцев (черкасов) без указания лидера вроде Каркача. Археологические данные указывают на более ранние поселения в этом районе, но тоже не подтверждают легенду о Каркаче. Получается, что версия о Каркаче как основателе скорее является легендой, которая основана на ошибочных трактовках старинных источников.