Гадід, Тімберлейк і не тільки: хто з голлівудських зірок лікувався від хвороби Лайма

Окремі зірки, як Белла Гадід, вже 17 років бореться з недугою

Протягом останніх років голлівудські знаменитості все частіше розповідають, що борються із хворобою Лайма. Це інфекційне захворювання, яке передається через укуси іксодових кліщів.

Заразившись інфекцією, люди відчувають головний біль, ослабленість, втому у м'язах, оніміння. На ранній стадії можна повністю вилікуватися від хвороби, а на пізній — можуть з'явитися ускладнення. Хвороба має ще іншу назву — бореліоз. "Телеграф" підготував добірку знаменитостей, які зіштовхнулися з хворобою Лайма.

Белла Гадід

Американській моделі діагностували хворобу Лайма ще у 2012 році, коли їй було 14. Через боротьбу із захворюванням Гадід періодично робила перерви у роботі. Дівчина скаржилась на часті головні болі та постійну втому. У 2022 році модель повідомила, що завершила курс лікування.

Белла Гадід протягом 17 років бореться із хворобою Лайма, фото з її соцмереж

Однак у 2025 році Белла розповіла, що у неї відбулося загострення симптомів хвороби Лайма. Тож модель знову перебуває під наглядом фахівців.

У Гадід загострилися симптоми хвороби Лайма, фото з соцмереж

Джастін Бібер

У 2020 році попзірка розповів, що протягом двох років бореться із хворобою Лайма. Він зробив таку заяву на тлі чуток про наркотичну залежність артиста. Чутки з'явилися після того, як у мережі потрапили фото артиста, на яких він виглядав виснаженим і з прищами.

У мене були тяжкі два роки. Безліч людей постійно говорили, що Джастін Бібер жахливо виглядає, сидить на наркоті, але вони просто не знають мій діагноз. Джастін Бібер

Джастін Бібер з хворобою Лайма, фото Getty Images

Співак випустив 10-серійний документальний фільм на YouTube, в якому розповів про боротьбу з хворобою Лайма. Також у роботі артист поділився, як повертався до музики та які психоемоційні проблеми долав.

Фільм Джастіна Бібера про боротьбу з хворобою Лайма

Джастін Тімберлейк

Американський співак розповів, що захворів цією недугою у 2025 році. Будучи хворим, артист їздив на гастролі в рамках світового туру Forget Tomorrow. Тімберлейк зізнався, що відчував шалену втому та нервове напруження. І загалом життя артиста стало складнішим через цю хворобу. Однак він не хотів скасовувати концерти, бо отримує задоволення від виступів перед публікою.

Якщо ви пережили цю хворобу або знаєте когось, хто нею хворів – тоді ви розумієте: життя з нею може бути невпинно виснажливим, як психічно, так і фізично. Коли мені вперше поставили діагноз, я був шокований. Але принаймні міг зрозуміти, чому я, перебуваючи на сцені, відчував сильний біль у нервах або просто шалену втому чи нудоту. Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк повідомив про хворобу Лайма

Алек Болдвін

Актор розповів про хворобу Лайма після укусу кліща у 2017 році. Він розповів, що відчував симптоми цієї хвороби протягом 17 років. Потім Алек відчув покращення стану після вакцини. Однак згодом Болдвін знову заразився хворобою, і симптоми повернулися.

У мене були класичні симптоми захворювання – темні плями на легенях, ознаки грипу, сильна пітливість. Спершу мені здавалося, що я вмираю. У той час я розлучився з дружиною і жив сам. Я просто лежав і думав: "Зараз я помру в своєму ліжку від хвороби Лайма. Сподіваюся, пройде трохи часу, коли мене знайдуть". Алек Болдвін

Алек Болдвін, фото Getty Images

Авріл Лаврін

Американська співачка розповіла про хворобу Лайма у 2015 році. Протягом 5 місяців їй було складно говорити, рухатися та дихати. Медики спочатку сплутали хворобу зі звичайною втомою. Артистка сама зрозуміла, що заразилась від укусу кліща, що згодом і підтвердили фахівці. Вона зазначила, що ледь не померла у той період. Однак після прийому антибіотиків співачка одужала.

Вони говорили мені: "Чому б вам не спробувати вибратися з ліжка, Авріл, і просто піти грати на піаніно?". Я думаю, що для мене це як другий постріл в житті. Я хочу вийти зараз і почати дійсно робити те, що я люблю. Я так радію життю. Авріл Лаврін

Авріл Лаврін у 2015 році, фото Getty Images

Шаная Твейн

Канадська співачка повідомила про хворобу Лайма у 2003 році. Вона мала ускладнення цього захворювання, через що втратила голос. Однак, пройшовши тривале лікування та відновлення, артистка повернулась на сцену.

Шаная Твейн у 2003 році, фото Getty Images

Йоланда Гадід

Мати Белли Гадід — Йоланда — як і донька, зіштовхнулась із хворобою Лайма. Вона лікувалась від недуги протягом 10 років. Вона відчувала втому, слабкість, безсоння та депресивний стан. Йоланда зізнавалась, що біль був такий, що вона задумувалась про смерть. Однак її підтримали діти.

Серед моїх симптомів були сильна втома, затьмарена свідомість, втрата пам'яті, труднощі з підбором слів, занепокоєння, безсоння, мігрень, біль у суглобах, м'язова слабкість, непереносимість яскравого світла, симптоми грипу, збільшення лімфатичних вузлів і невеликий параліч на обличчі — через усе це я почувалася дуже депресивно. Ця хвороба поставила мене на коліна. Багато ночей я хотіла померти і молилася, щоб просто позбутися болю. Якби не мої діти, мене б тут не було. Йоланда Гадід

Йоланда Гадід, фото Getty Images

