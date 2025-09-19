Хадид, Тимберлейк и не только: кто из голливудских звезд лечился от болезни Лайма
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые звезды, как Белла Хадид, уже 17 лет борется с недугом
В последние годы голливудские знаменитости все чаще рассказывают, что борются с болезнью Лайма. Это инфекционное заболевание, передающееся через укусы иксодовых клещей.
Заразившись инфекцией, люди испытывают головную боль, ослабленность, усталость в мышцах, онемение. На ранней стадии можно полностью вылечиться от болезни, а на поздней – могут появиться осложнения. Болезнь имеет еще другое название – боррелиоз. "Телеграф" подготовил подборку знаменитостей, которые столкнулись с болезнью Лайма.
Белла Хадид
Американской модели диагностировали болезнь Лайма еще в 2012 году, когда ей было 14. Из-за борьбы с заболеванием Хадид периодически делала перерывы в работе. Девушка жаловалась на частые головные боли и постоянную усталость. В 2022 году модель сообщила, что завершила курс лечения.
Однако в 2025 году Белла рассказала, что у нее произошло обострение симптомов болезни Лайма. Поэтому модель снова находится под наблюдением специалистов.
Джастин Бибер
В 2020 году Бибер рассказал, что в течение двух лет борется с болезнью Лайма. Он сделал такое заявление на фоне слухов о наркотической зависимости. Слухи появились после того, как в сети попали фото артиста, на которых он выглядел усталым и с прыщами.
У меня было тяжелых два года. Многие люди постоянно говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркоте, но они просто не знают мой диагноз.
Певец выпустил 10-серийный документальный фильм на YouTube, в котором рассказал о борьбе с болезнью Лайма. Также в работе артист поделился, как возвращался к музыке и какие психоэмоциональные проблемы преодолевал.
Джастин Тимберлейк
Американский певец рассказал, что заболел этим недугом в 2025 году. Будучи больным, артист ездил на гастроли в рамках мирового тура Forget Tomorrow. Тимберлейк признался, что чувствовал усталость и нервное напряжение. И вообще жизнь артиста стала сложнее из-за этой болезни. Однако он не хотел отменять концерты, потому что получает удовольствие от выступлений перед публикой.
Если вы пережили эту болезнь или знаете кого-то, кто ею болел – тогда вы понимаете: жизнь с ней может быть постоянно изнурительной, как психически, так и физически. Когда мне впервые поставили диагноз, я был в шоке. Но по крайней мере мог понять, почему я, находясь на сцене, чувствовал сильную боль в нервах или просто безумную усталость или тошноту.
Алек Болдвин
Актер рассказал о болезни Лайма после укуса клеща в 2017 году. Он рассказал, что ощущал симптомы этой болезни в течение 17 лет. Затем Алек почувствовал улучшение состояния после вакцины. Однако впоследствии Болдвин снова заразился болезнью, и симптомы вернулись.
У меня были классические симптомы заболевания – темные пятна на легких, признаки гриппа, сильная потливость. Сначала мне казалось, что я умираю. В то время я развелся с женой и жил сам. Я просто лежал и думал: "Сейчас я умру в своей постели от болезни Лайма. Надеюсь, пройдет немного времени, когда меня найдут".
Аврил Лаврин
Американская певица рассказала о болезни Лайма в 2015 году. В течение 5 месяцев ей было сложно говорить, двигаться и дышать. Медики поначалу спутали болезнь с обычной усталостью. Артистка сама поняла, что заразилась от укуса клеща, что впоследствии и подтвердили специалисты. Она отметила, что чуть не умерла в этот период. Однако после приема антибиотиков певица поправилась.
Они говорили мне: "Почему бы вам не попытаться выбраться из постели, Аврил, и просто пойти играть на пианино?". Я думаю, что для меня это второй выстрел в жизни. Я хочу выйти сейчас и начать действительно делать то, что я люблю. Я так радуюсь жизни.
Шанайя Твейн
Канадская певица сообщила о болезни Лайма в 2003 году. Она имела осложнение этого заболевания, из-за чего потеряла голос. Однако, пройдя продолжительное лечение и восстановление, артистка вернулась на сцену.
Йоланда Хадид
Мать Беллы Хадид – Йоланда – как и дочь, столкнулась с болезнью Лайма. Она лечилась от недуга в течение 10 лет. Она чувствовала усталость, слабость, бессонницу и депрессивное состояние. Йоланда признавалась, что боль была такой, что она задумывалась о смерти. Однако ее поддержали дети.
Среди моих симптомов были сильная усталость, помрачение сознания, потеря памяти, трудности с подбором слов, беспокойство, бессонница, мигрень, боль в суставах, мышечная слабость, непереносимость яркого света, симптомы гриппа, увеличение лимфатических узлов, — я чувствовала себя депрессивно. Эта болезнь поставила меня на колени. Многие ночи я хотела умереть и молилась, чтобы просто избавиться от боли. Если бы не мои дети, меня бы здесь не было.
Ранее "Телеграф" рассказывал об известном украинском певце, заразившемся болезнью Лайма. Это произошло в 2024 году.