Колись тут гуділо мало не все Запоріжжя: що залишилось від відомого ресторану (фото)

У покинутому ресторані "Козачий дозор", що у Запоріжжі, все нагадувало українське село — глиняний посуд, вишитий текстиль, жива музика тощо

Понад 50 років назад на околицях Запоріжжя відкрили ресторан "Козачий дозор" — один із найяскравіших закладів радянської епохи, який відтворював атмосферу українського села.

Колись цей ресторан був одним з найпопулярніших місць, де була смачна кухня та жива музика. Однак невдовзі там сталась пожежа, тому його закрили, як написали у "Акцент.zp.ua".

Тож, у березні 1973 року на околиці Запоріжжя, біля розвилки Сімферопольського шосе став працювати ресторан "Козачий дозор".

Ресторан "Козачий дозор" стилізували під українське село: хати-мазанки з очеретяним дахом, розписи запорізьких художників, глиняний посуд і вишитий текстиль створювали атмосферу автентичності. Офіціанти працювали у вишиванках, а в меню були борщ із пампушками, печеня, холодець, грибна юшка та шашлик, який особливо полюбляли в літньому дворику.

Заклад мав кілька залів, бар і двір із живою музикою та дзеркальною кулею над танцмайданчиком — справжнім символом 70–80-х. Попри віддалене розташування, "Козачий дозор" залишався популярним місцем для святкувань.

Однак у 1990-х ресторан втратив популярність, а пізніше там була пожежа. Вже 25 років він стоїть посеред чагарників.

