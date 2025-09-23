В столице Австрии есть улица, носящая фамилию известного украинца: он спас этот город (фото)

Именем украинца Кульчицкого назвали одну из улиц Вены

В Вене есть улица Kolschitzky-Gasse, названная в честь украинца Юрия-Франца Кульчицкого. Его смелый поступок не только изменил ход военных событий, но и положил начало в столице Австрии традиции кофейной культуры.

Этот уроженец Бойковщины, что в Украине, вошел в историю как человек, который спас город во время осады в 1683 году. Об этом пишут в "Последнем Бастионе".

Во время осады Вены турками в 1683 году Кульчицкий проявил незаурядную отвагу. Когда город страдал от недостатка пищи и болезней, он добровольно согласился пробраться через турецкие позиции, чтобы установить контакт с герцогом Карлом V Лотарингским. Переодевшись в турецкую одежду и взяв с собой верного слугу, он преодолел опасный путь, даже сумев ввести османов в заблуждение.

Как только Кульчицкий передал важные сведения, вернулся с обещанием скорой помощи. Это решение стало переломным: городской совет Вены отказался от капитуляции, а уже 12 сентября войска под предводительством Яна III Собеского сняли осаду.

Как выглядит улица:

В знак благодарности венцы позволили Кульчицкому открыть первую кофейню в городе. Именно с этого момента берет начало традиция кофейной культуры в Вене.

