Грунт буде родючим і м’яким: чим обприскати город після збирання врожаю

Коли роботи на городі буде закінчено, землю потрібно удобрити

Осінь — час збору врожаю овочів та коренеплодів. Це особливо гаряча пора для дачників та городників, проте навіть після прибирання ділянки не час розслаблятися. Після цього варто подбати про ґрунт, щоб він був родючим у наступному посівному сезоні.

"Телеграф" розповість, як і чим обробити землю після збирання врожаю, щоб вона не виснажилася і була плідною наступного посівного сезону.

Чим обробити город?

Після того, як ви зберете з городу всі овочі та коренеплоди, у землі залишаються коріння та стебла рослин, які можуть виснажувати ґрунт. Щоб цього не сталося, ділянку потрібно обробити спеціальними органічними препаратами. Про це у своєму відео на тік-ток розповідає досвідчена городниця Олеся Василівна.

Авторка ролика радить використовувати для обробки городу препарат "Органік-Баланс", який можна купити в будь-якому садівничому магазині, або його аналоги. Зробіть розчин за інструкцією та обприскуйте землю після збирання врожаю.

Це добриво оздоровлює ґрунт, пригнічує грибкові хвороби та шкідливі мікроорганізми, а також збагачує землю корисними речовинами. Після такої обробки вона буде м’якышою, родючішою і готовою до нового посівного сезону.

Ще один секрет від авторки відео – це посіяти на городі рослини-сидерати, а вже потім обробляти органічним препаратом. Таким чином ви ще більше покращите якість ґрунту на вашій ділянці.

