Квартира буде тісною для неї: яка порода собак потребує активних прогулянок і простору (фото)

Австралійська вівчарка — активна та розумна порода, яка хоче постійно гуляти

Не кожен пес підходить для утримання в домашніх умовах — активні та енергійні тварини потребують значно більше простору, уваги й догляду. Як от австралійські вівчарки.

Перед тим як заводити цю породу собак потрібно зважити всі "за" та "проти", аби бути готовим до можливих наслідків, наприклад, до пошкоджених меблів. "Телеграф" детально пояснить, який характер та поведінку має австралійська вівчарка.

Який вигляд має порода

Ця порода вражає розумом, відданістю та красою, проте вимагає колосальної уваги й навантаження. Австралійські вівчарки — це собаки, виведені для роботи на фермах, тому вони потребують щоденних тривалих прогулянок і активних занять. У квартирі без достатнього руху та ігор собака може швидко занудьгувати , що призводить до проблемної поведінки: псування меблів, надмірного гавкоту чи навіть агресії.

Крім фізичних навантажень, вівчарка потребує постійної розумової стимуляції. Їхня кмітливість вимагає дресування та складних завдань, а без цього собака може стати некерованою.

Також слід врахувати густу шерсть, яка потребує регулярного догляду.

Тож австралійська вівчарка — чудовий компаньйон для активних власників із приватним будинком та двором, але у звичайній міській квартирі така собака може стати справжнім випробуванням.

