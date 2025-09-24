Квартира будет тесной для нее: какая порода собак нуждается в активных прогулках и пространстве (фото)

Австралийская овчарка — активная и умная порода, которая хочет постоянно гулять

Не каждый пес подходит для содержания в домашних условиях — активные и энергичные животные нуждаются в гораздо большем пространстве, внимании и уходе. Например, как австралийские овчарки.

Перед тем как заводить эту породу собак нужно взвесить все "за" и "против", чтобы быть готовым к возможным последствиям, например, к поврежденной мебели. "Телеграф" подробно объяснит, какой характер и поведение имеет австралийская овчарка.

Как выглядит порода

Эта порода поражает умом, преданностью и красотой, однако требует колоссального внимания и нагрузки . Австралийские овчарки — это собаки, выведенные для работы на фермах, поэтому они нуждаются в ежедневных длительных прогулках и активных занятиях. В квартире без достаточного движения и игр собака может быстро заскучать , что приводит к проблемному поведению: порче мебели, чрезмерному лаю или даже агрессии.

Кроме физических нагрузок, овчарка нуждается в постоянной умственной стимуляции. Их сообразительность требует дрессировки и сложных задач, а без этого собака может стать неуправляемой.

Также следует учесть густую шерсть, которая требует регулярного ухода.

Поэтому австралийская овчарка — отличный компаньон для активных владельцев с частным домом и двором, но в обычной городской квартире такая собака может стать настоящим испытанием.

