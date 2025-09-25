На околиці Лос-Анджелесу є куточок української культури: вулиця носить назву політичного діяча (фото)

Вулиця на честь Степана Бандери є на околиці Лос-Анджелесу

У Лос-Анджелесі є вулиця, яка носить ім'я Степана Бандери — українського політичного діяча, революціонера та одного із радикальних та чільних ідеологів. Це звичайна житлова вулиця з невеликими будиночками.

Вулиця Степана Бандери розташована на околиці Лос-Анджелеса. Вона стала важливим символом української присутності в США, як написали у "Останній Бастіон".

Про цю вулицю знають не всі, і знайти її досить складно, що робить її ніби прихованим куточком української культури у мегаполісі.

Місцеві жителі відзначають, що дороги тут залишають бажати кращого. Для українців, які випадково потрапляють сюди, стан асфальту може викликати знайоме відчуття ностальгії — нагадування про рідну країну та дороги, до яких вони звикли вдома.

Який вигляд має вулиця

Хоча вулиця Бандери не є туристичною визначною пам’яткою та не привертає масової уваги, але для української громади вона має особливе значення — ніби повертаєшся додому.

