Там навіть є курорт: де найнижча точка України та як вона виглядає (відео)

Біля найнижчої точки України є курорт Куяльник

Україна багата цікавими місцями, які вражають своєю красою та історією. Цікаво, що найнижча точка нашої країни розташована біля Куяльницького лиману в Одеській області.

Найнижче місце в Україні простягається на дні річки Великий Куяльник. Воно розташоване на рівні 5 метрів нижче рівня моря. У цій точці посушлива місцевість і практично немає води.

Найнижча точка України, скриншот з тіктоку lavromandry

Поруч із найнижчою точкою України — Куяльницький лиман, грязьовий курорт і пляжі. Влітку температура води сягає +28-30 градусів. Раніше тут було гирло річки Великий Куяльник, але через відкладення піску із затоки залишився лиман. Згодом він відділився від моря. У давнину чумаки тут збирали сіль, перевозили і торгували нею.

У найнижчій точці України майже немає води, скриншот з тіктоку lavromandry

Лиман з'єднується з Чорним морем протокою Південного Буга. Він простягається на 150 квадратних кілометрів, а глибина сягає 3 метри. У Куяльницькому лимані водиться багато риби, а також туди прилітають водоплавні птахи. На території є грязьовий курорт Куяльник, який славиться лікувальними властивостями. Зокрема, грязі містять йод, бром, магній і калій.

Найнижча точка України розташована на рівні 5 метрів нижче моря, скриншот з тіктоку lavromandry

Куяльницький курорт, фото "Локальна Історія"

Протягом останніх років Куяльницький лиман суттєво обмілів через клімат і неконтрольоване використання вод річки Великий Куяльник. Там є незаконні загати, дамби, ставки та несанкціонований видобуток піску. Зараз лиман існує завдяки тому, що у нього потрапляє прісна вода з річок. Загалом водойма може зникнути через обміління. Цікаво, що іноді вона набуває рожевого відтінку через розмноження водоростей і рачків артемій, а також через наявність галобактерій.

Рожева вода у Куяльницькому лимані, фото з мережі

Куяльницький лиман в останні роки, фото з мережі

