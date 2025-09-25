Купив "Російську дачу" і хворіє на рак: що відомо про першого джентльмена Словенії і як він виглядає

Мусар певний час керував венчурними фондами

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка у 2024 році відвідувала Україну, перебуває у шлюбі з бізнесменом Алешем Мусаром. Він часто з'являється на публіці і брав участь в українському Саміті перших леді та джентльменів.

Факти:

Алеш Мусар — активний учасник політичного життя своєї дружини.

Він працює у бізнесі, брав участь у венчурних фондах і очолював виборчий штаб дружини.

У 2023 році Мусар відвідав Бучу та закликав світ пам’ятати про злочини Росії в Україні.

"Телеграф" розповість, що відомо про першого джентльмена Словенії, а також чим він займається.

Що відомо про Алеша Мусара

Алеш народився у 1965 році у Любляні. Навчався на факультеті природничих наук і технологій місцевого університету. Певний час Мусар працював на факультеті молодшим науковим співробітником та асистентом. У 1994 році Алеш отримав ступінь магістра з природничих наук та технічної інформатики.

У 2000 році Мусар став доктором філософії у Школі менеджменту Ланкастерського університету. У тому ж році він влаштувався керівником проєктів в Aktiva Group, де створював і керував венчурними фондами.

Алеш Мусар, фото Dejan Javorni

У 2003 році Алеш став співзасновником компанії S.T. Hammer. Також він входив до різних наглядових рад, рад директорів інвестиційних компаній та виробничих компаній Словенії, Бельгії, Чорногорії та США.

У 2016 році Алеш придбав віллу "Російська дача" в Згірному Гамельному, яка вважається пам'яткою культури. Її реставрували у 2018 році, після чого там почали проводити різні заходи.

Алеш і Наташа Мусар, фото Aleksandra Saša Prelesnik

У червні 2025 року Мусар повідомив, що у нього діагностували рак простати. Він випадково дізнався про це кілька місяців раніше. Перший джентльмен Словенії закликав суспільство дбати про своє здоров'я та робити вчасну діагностику.

Алеш Мусар і дружина Наташа Пірц

З Наташою Пірц Мусар одружився ще у 2000-х. Невдовзі у них народився син, якого назвали Максом. У 2022 році Мусар підтримував президентську кампанію дружини — очолював виборчий штаб і вклав туди майже 20 тисяч доларів.

Наташа і Алеш Мусар під час президентської кампанії, фото Getty Images

Після обрання Пірц президенткою Словенії Алеш став першим джентльменом. Таке в історії країни відбулося вперше, адже до цього країною керували чоловіки. Подружжя володіє лімузином Rolls-Royce Phantom VI. Його створили на замовлення принцеси Олександри у 1971 році, двоюрідної сестри королеви Єлизавети II.

Алеш Мусар і Україна

У 2023 році Мусар відвідав Бучу, де вшанував пам'ять вбитих росіянами українців. Він зазначив, що про ці злочини має знати весь світ.

Це важкий для мене візит. Ваше місто пережило страшні події, і про це точно має знати весь світ. Дякую вам за те, що зберігайте пам'ять про всіх безневинно вбитих. Алеш Мусар

Алеш Мусар у Бучі, фото Бучанської міської ради

У 2024 році президентка Словенії з першим джентльменом мали зустріч із першою леді України Оленою Зеленською. Вона взяла участь у засіданні фонду Enhancing Human Security. Організація, створена у 1998 році, допомагає відновлювати держави після воєн. Під час візиту Зеленська презентувала колегам проєкти, спрямовані на допомогу постраждалим від війни українцям.

Наташа і Алеш Мусар на зустрічі з Оленою Зеленською, фото з фейсбук-сторінки Олени Зеленської

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина "сірого кардинала Кремля" Суркова. Раніше вона була його особистою секретаркою.