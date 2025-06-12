Молодша за Вучича на 11 років і пережила втрату дитини: як виглядає дружина президента Сербії

Олександр Вучич у шлюбі з Тамарою майже 12 років

Президент Сербії Олександр Вучич, який від початку повномасштабної війни вперше відвідав Україну, але відмовився підписати антиросійську декларацію, був одружений двічі. Його обраницю звати Тамара Джуканович і вона молодша за чоловіка на 11 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина президента Сербії та що про неї відомо. Ми дізналися про Тамару Вучич деякі факти.

Тамара Вучич – як виглядає дружина президента Сербії

Друга дружина президента Сербії Тамара Джуканович (дівоче прізвище) народилася 1981 року в Белграді в сім’ї вчителів, а виросла у Лозниці. Після школи Тамара у столиці Сербії здобула філологічну та дипломатичну освіту, якийсь час займалася журналістською діяльністю та до 2010 року працювала радником у МЗС.

Як виглядає перша леді Сербії, Фото: Getty Images

У 2013 році вона одружилася з Олександром Вучичем, але намагалася триматися в його тіні й рідко супроводжувала чоловіка на різноманітні заходи. Вперше у публічному просторі Тамара Вучич з’явилася у 2017 році на інавгурації Олександра та вразила всіх наповал.

Президент Сербії Олександр Вучич разом із дружиною Тамарою, Фото: Getty Images

За два тижні до інавгурації чоловіка Тамара народила сина, якого назвали Вукан. Дружина президента Сербії після пологів вразила публіку своєю стрункою фігурою. Одне з британських видань назвало Тамару та дружину президента США Меланію Трамп "найелегантнішими дружинами політиків світу".

Дружина Вучича молодша за нього на 11 років

У 2013 році дружина Олександра Вучича на Європейському конгресі з питань пологів вперше публічно розповіла, що втратила первістка. Це трапилося за кілька днів до пологів, дочку пара планувала назвати Нева.

Тамара Вучич пережила втрату дитини, Фото: Getty Images

"Я пережила два кесареві розтини, прожила смуток і радість від народження, і цей досвід став невід’ємною частиною мене. Хто знає, скільки жінок приходить до вас на пологовий стіл з важкими історіями, що виснажують емоційно, з пристрасним бажанням і страхом. Прошу вас, не нехтуйте ними", — розповіла Тамара Вучич.

Відомо, що перша леді Сербії бере активну участь у дипломатичних зустрічах, а також культурних та гуманітарних ініціативах. У травні 2024 року Тамара запросила до Белграда першу леді України Олену Зеленську для участі у конференції з психічного здоров’я та культурної дипломатії. Разом вони відкрили українську полицю у Белградській бібліотеці.

Як виглядає Тамара Вучич, Фото: Getty Images

А у 2023 та 2024 роках Тамара Вучич, на відміну від свого чоловіка, приїжджала до Києва на Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською.

Тамара Вучич разом із Оленою Зеленською, Фото: Getty Images

Щодо президента Сербії Олександра Вучича, то він відомий своїми проросійськими поглядами. З початку війни Сербія залишається єдиною країною Європи, яка, попри тиск ЄС, не запровадила проти Росії санкції за її військову агресію.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина спецпредставника президента США Віткоффа. Вони разом майже 40 років і пережили смерть сина.