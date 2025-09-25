Купил "Русскую дачу" и болеет раком: что известно о первом джентльмене Словении и как он выглядит

Мусар некоторое время руководил венчурными фондами

Президент Словении Наташа Пирц Мусар, которая в 2024 году посещала Украину, состоит в браке с бизнесменом Алешем Мусаром. Он часто появляется на публике и участвовал в украинском Саммите первых леди и джентльменов.

Что известно об Алеше Мусаре

Алеш родился в 1965 году в Любляне. Учился на факультете естественных наук и технологий местного университета. Некоторое время Мусар работал на факультете младшим научным сотрудником и ассистентом. В 1994 году Алеш получил степень магистра естественных наук и технической информатики.

В 2000 году Мусар стал доктором философии в Школе менеджмента университета Ланкастера. В том же году он устроился руководителем проектов в Aktiva Group, где создавал и управлял венчурными фондами.

Алеш Мусар, фото Dejan Javorni

В 2003 году Алеш стал соучредителем компании ST Hammer. Также он входил в различные наблюдательные советы, советы директоров инвестиционных компаний и производственных компаний Словении, Бельгии, Черногории и США.

В 2016 году Алеш приобрел виллу "Русская дача" в Згорном Гамельном, которая считается памятником культуры. Ее реставрировали в 2018 году, после чего там начали проводить разные мероприятия.

Алеш и Наташа Мусар, фото Aleksandra Saša Prelesnik

В июне 2025 года Мусар сообщил, что у него диагностировали рак простаты. Он случайно узнал об этом несколько месяцев раньше. Первый джентльмен Словении призвал общество заботиться о своем здоровье и делать своевременную диагностику.

Алеш Мусар и жена Наташа Пирц

На Наташе Пирц Мусар женился еще в 2000-х. Вскоре у них родился сын, которого назвали Максом. В 2022 году Мусар поддерживал президентскую кампанию жены – возглавлял избирательный штаб и вложил туда почти 20 тысяч долларов.

Наташа и Алеш Мусар во время президентской кампании, фото Getty Images

После избрания Пирц президентом Словении Алеш стал первым джентльменом. Такое в истории страны произошло впервые, ведь до этого страной руководили мужчины. Супруги владеют лимузином Rolls-Royce Phantom VI. Его создали по заказу принцессы Александры в 1971 году, двоюродной сестры королевы Елизаветы II.

Алеш Мусар и Украина

В 2023 году Мусар посетил Бучу, где почтил память убитых россиянами украинцев. Он отметил, что об этих преступлениях должен знать весь мир.

Это трудный для меня визит. Ваш город пережил страшные события, и об этом точно должен знать весь мир. Благодарю вас за то, что храните память о всех невинно убитых. Алеш Мусар

Алеш Мусар в Буче, фото Бучанского городского совета

В 2024 году президент Словении с первым джентльменом встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской. Она приняла участие в заседании фонда Enhancing Human Security. Организация, созданная в 1998 году, помогает восстанавливать государства после войн. Во время визита Зеленская представила коллегам проекты, направленные на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Наташа и Алеш Мусар на встрече с Еленой Зеленской, фото с фейсбук-страницы Елены Зеленской

