Була вимогливою викладачкою у школі: що відомо про дружину Анджея Дуди

Дружина експрезидента Польщі була вчителькою до того, як стала першою леді

Дружина Анджея Дуди — не та людина, яка "кричить" із трибун і намагається бути всюди. Вона — тиха підтримка експрезидента Польщі. Вона співпрацювала з Оленою Зеленською і вони навіть запустили спільний проєкт.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишню першу леді Польщі. Її ім’я — Агата Корнгаузер-Дуда і з майбутнім чоловіком вона познайомилася ще в університеті.

Історія кохання Анджея Дуди та Агати Корнгаузер

Вперше Анджей та Агата побачилися у підліткові роки — вони обидва навчалися у Кракові, у ліцеях, які конкурували. Перше знайомство відбулося під час шкільної вечірки, після чого Анджей не відпускав думки про Агату.

Анджей Дуда з дружиною. Фото: Getty Images

Кохання з першого погляду між ними не було — все навпаки розвивалося поступово. Хлопець довго залицявся, але дівчина була неприступною. Поступово вони почали проводити час разом, ходили до кіно й на літні танці у "Pałac pod Baranami". Згодом вони все ж стали парою.

Після закінчення університету пара одружилася, а згодом і взяла церковний шлюб у 1995 році. В тому ж році народилася їхня донька Кінга.

Анджей Дуда з дружиною. Фото: Getty Images

Що відомо про дружину Анджея Дуди

До того, як її чоловік став президентом, Агата понад 15 років працювала вчителькою німецької мови у краківському ліцеї. Вона мала репутацію вимогливої викладачки. До занять вона ставилася відповідально і ретельно готувалася до уроків, за словами її колег.

Анджей Дуда з дружиною. Фото: Getty Images

Як перша леді Польщі, Агата брала участь у різних соціальних проєктах. Зокрема, вона підтримувала освіту дітей з особливими потребами, займалася популяризацією читання серед молоді, підтримувала українських переселенців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олександра Лукашенка. На публіці дружина самопроголошеного президента Білорусі з'являлася лише раз.