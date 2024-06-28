До Києва прибула президентка Словенії: вона вшанувала пам’ять полеглих українських героїв на Михайлівській площі (відео)

Візит Мусар був анонсований заздалегідь

У п’ятницю, 28 червня, до Києва з офіційним візитом прибула президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Вона разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанувала пам’ять полеглих захисників та захисниць України.

Глави держав прибули на Михайлівську площу та віддали почесті загиблим воїнам. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як відомо, президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибула до Києва на запрошення українського колеги Володимира Зеленського. Її візит до України було заздалегідь анонсовано.

У День Конституції Зеленський та Мусар вшанували пам’ять українських захисників та захисниць, які віддали свої життя за нашу країну. Воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди пам’ятатиме про кожного і кожну, хто віддав своє життя у боях.

"Україна завжди пам’ятатиме про кожного і кожну, хто віддав своє життя в боях, — воно стало життям усієї нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше лідерка Словенії анонсувала свій візит до Києва і говорила про те, що йдеться про зобов'язання її країни продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Володимир Зеленський обговорив із Пірц Мусар роботу з підготовки другого Саміту миру і подякував їй за підтримку, а також за нещодавній пакет допомоги для нашої держави.

"Поінформував про роботу з підготовки другого Саміту миру – готуємо групи країн щодо пунктів Формули миру. Ми маємо разом – усі, хто справді хоче миру, – розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну та маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що резидент України Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з Росією. Український лідер сказав, що готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну.