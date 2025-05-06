Путін використав щодо неї заборонений жест: що відомо про дружину лідера Китаю Сі Цзіньпіна та як вона виглядає

Дружина президента була відомою ще до того, як стати першою леді

Сі Цзіньпін є президентом Китаю вже протягом 12 років. Ця країна займає нейтральну позицію у війні Росії проти України, хоча ЗСУ взяли у полон китайських солдатів. Дружиною політика є медійна особистість, яку добре знають у Китаї.

"Телеграф" розкаже, хто така Пен Ліюань, чим відзначилась і чим займається.

Що відомо про Пен Ліюань

Пен Ліюань народилась у 1962 році у провінції Шаньдун, що у Китаї. Почала співати змалечку, уперше вийшовши на сцену у 6 років. Пен навчалась у музичній школі і виступала на місцевих заходах.

Пен Ліюань у молодості, скриншот з відео

У 18 років Ліюань вступила у китайську армію, де стала солісткою армійського музичного колективу. Незабаром її запросили у столичний ансамбль китайської армії. Пен активно брала участь у співочих конкурсах і виступала з воєнним ансамблем по всьому світу. Протягом служби вона отримала звання генерал-майора.

Пен Ліюань на сцені

Музичну освіту Ліюань здобула у Китайській консерваторії. Це дозволило їй виступати у національних операх, де вона демонструвала свій вокал. Виконавиця ставала все популярнішою й почала з'являтися на телебаченні. Зокрема, популярність співачки зросла після участі у новорічних гала-концертах.

Пен Ліюань виступ

Так Пен стала популярною китайською виконавицею народних пісень. Найвідоміші з них — "Люди з нашого села", "На рівнинах надії" та "Еверест".

Шлюб з Сі Цзіньпіном

Ліюань познайомилась з Сі Цзіньпіном, коли вже була відомою співачкою. Натомість він тоді працював мером міста Сямень. Політик розповідав, що одразу закохався у майбутню дружину. Пен також сподобався політик, зокрема амбіційністю та успішністю.

У 1987 році пара побралась, утім, вони рідко бачилися. Кожен з них будував кар'єру, тож вони постійно перебували у роз'їздах. У 1992 році у подружжя з'явилась донька Сі Мінцзе.

Пен Ліюань і Сі Цзіньпінь, фото Getty Images

Пен Ліюань і Сі Цзіньпінь, фото Getty Images

У 2013 році Пен стала першою леді. На відміну від своїх попередниць, Ліюань вела почала вести публічне життя та долучилась до соціальної діяльності. Серед питань, якими стала займатися перша леді, були підліткова злочинність, рівність чоловіків і жінок у здобутті освіти, підтримка сільських освітніх закладів.

Пен Ліюань почала займатися соціальними питаннями, фото Getty Images

Також Пен стала послом доброї волі з лікування туберкульозу і ВІЛ ВООЗ і послом ЮНЕСКО з питань підтримки освіти дівчаток і жінок.

Скандали

Перед тим, як Ліюань стала першою леді, у мережу поширили неоднозначну світлину. На фото було видно, що молода Ліюань співає для солдатів на пекінській площі Тяньаньмень після трагічних подій 4 червня 1989 року.

Тоді місцеві виходили на протести, вимагаючи більшої свободи у Китаї. Натомість чиновники дали наказ військовим розігнати мітингувальників, унаслідок чого загинуло щонайменше 200 людей. А в деяких джерелах йшлося про 10 тисяч вбитих протестувальників. Знімок, де Пен співає для солдатів, які розстрілювали мітингувальників, швидко зник із мережі, ймовірно, під тиском цензури.

Пен Ліюань потрапляла у скандал, фото Getty Images

У 2014 році Ліюань разом з Сі Цзіньпіном їздила з робочим візитом у Росію. Тоді кремлівський диктатор осоромився, показавши незнання ділового етикету. Він накинув першій леді Китаю на спину плед, що вважається неприйнятним жестом під час офіційних зустрічей. Таке дбайливе ставлення може дозволити собі лише чоловік Ліюань, але не під час робочих візитів.

Путін порушив етикет щодо Ліюань, фото Getty Images

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