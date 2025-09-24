Була його особистою секретаркою: що відомо про дружину "сірого кардинала Кремля" Суркова і як вона виглядає

Дружина Суркова володіє бізнесом у Росії

Владислав Сурков — ідеолог "руського міра" та колишній помічник президента Росії Володимира Путіна, який називає Україну "штучним політичним утворенням". Політик нечасто говорить про своє особисте життя.

"Телеграф" зібрав, що відомо про дружину "сірого кардинала Кремля", і чим вона займається.

Що відомо про дружину Суркова

Наталя Дубовицька, яка народилася у 1973 році, стала другою дружиною Суркова. До 1998 року вона працювала особистою секретаркою політика. Жінка полюбляє відвідувати світські заходи та одягатися у речі російських дизайнерів. Разом з Сурковим вона виховує трьох дітей: Романа (2002 року народження), Марію (2004), Тимура (2010).

Владислав Сурков і Наталя Дубовицька, фото з мережі

Подружжя Дубовицьких, фото з мережі

У 1998-2006 роках Наталя очолювала фірму "Майстерня витончених рішень XXI століття", яка займалася дизайном інтер'єрів. Невдовзі у неї з'явилися значні частки в крохмале-лопаткових заводах "Новлянський" — 17,19% акцій підприємства, "Ібредькрахмалпатока" — 18,74%, і ВАТ "Партнер-Гарант" — 16,1%. За 2010 рік вона задекларувала 85,2 мільйона рублів, а за 2011-й — 125,2 мільйона рублів.

У 2013 році у власності дружини Суркова опинилась половина загати на річці Лікова площею 21,5 квадратних метрів. Цікаво, що річка зареєстрована у документах як земельна ділянка "для житлового будівництва та рекреаційних цілей".

Дубовицька займається бізнесом, фото з мережі

У 2016 році Дубовицька стала партнеркою ТОВ "Бьюті Дистриб'юшн", яке просуває товари люкс- і преміум-сегменту на російському косметичному ринку. Компанія з'явилась у 2018 році у центрі Москви. Також Наталія володіла інтернет-магазином "Секрети краси".

Дубовицька стала партнером у косметичному бізнесі, фото з мережі

У 2020 році дружина Суркова відкрила клініку для лікування домашніх тварин на Рубльовці. Зважаючи на локацію та високу платоспроможність жителів району, припускалось, що це буде найдорожча ветклініка у Росії.

У 2023 році Дубовицька придбала базу відпочинку під Астраханню. На її території є вілла площею 1,4 тисячі квадратних метрів, гостьові будиночки, зона барбекю і спортивний майданчик. Вартість такого об'єкта сягає від 500 до 900 мільйонів рублів.

Об'єкт, який придбала Дубовицька, фото з мережі

База відпочинку під Астраханню, фото з мережі

