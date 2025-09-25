Никто из украинцев не хотел бы себе такую фамилию, но у нас живут люди с ней: что она значит

Происхождение этой фамилии связано с древним словом и имеет разную окраску

Фамилия для каждого человека важна, ведь несет за собой историю рода. Но есть те, которые могут насмешить своим звучанием, среди таких – Волоцюга.

"Телеграф" расскажет, что оно значит. А также сколько людей в Украине его есть.

Сколько человек имеет фамилию Волоцюга

Согласно данным портала "Родни", фамилию Волоцюга носит 101 человек по всей стране. Наибольшая концентрация носителей этой необычной фамилии наблюдается в западных областях Украины, в частности, во Львовской и Волынской областях.

Фамилия Волоцюга в Украине

Что означает фамилию Волоцюга

Этимологически фамилия Волоцюга происходит от древнего слова, что означало бездомного человека, не работающего, а живущего из нищенства или воровства. В народном языке синонимами к этому слову были "бродяга" и "проходимец". Такая фамилия часто могла даваться людям за их образ жизни или особенности поведения.

В разговорной речи слово "бродяга" имело несколько оттенков значения. Оно могло означать человека, который ходит куда-то без особой надобности, избегая работы. Также этим словом называли того, кто постоянно тянется за кем-то, например, за женщинами. В шутливом контексте так могли назвать человека, который некоторое время отсутствовал дома.

