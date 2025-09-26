Скандальная блогерша Мандзюк рассказала, почему в Украине провалилась мобилизация

Волонтер и блогер поделилась своим мнением о работе ТЦК и мобилизации в Украине

Нашумевшая украинская блогерша и волонтер Елена Мандзюк, которая назвала Харьков городом "ждунов", высказалась и о провальной мобилизации в Украине. По ее словам, виноваты в этом не представители ТЦК, хотя некоторые их действия она осуждает. Об этом она заявила в интервью блогеру Василию Тимошенко на его ютуб-канале.

Факты

Мандзюк назвала провал мобилизации следствием информационной войны.

Она считает "бусификацию" российским инструментом для срыва мобилизации.

Блогер подчеркнула, что только благодаря работе ТЦК фронт держится.

Елена Мандзюк считает "бусификацию" российским нарративом

По словам Мандзюк, термин "бусификация" — это российские нарративы, которые срывают мобилизацию в Украине.

Мобилизация в Украине, мне кажется, провалена максимально, в первую очередь, из-за этой информационной войны, которую мы также, к сожалению, не вытягиваем. Елена Мандзюк

Елена Мандзюк сказала, что мобилизация в Украине провалена

Блогерша отметила, что все эти видео, на которых мужчин бьют, затаскивают в бусы, издеваются, они конечно неприятные. Однако если начать копать и разбираться, то чаще всего оказывается, что задержанный не имел никаких документов, хамил, сам провоцировал драку и так далее.

Но опять же, мы не будем отбрасывать, что были жестокие случаи избиений и даже смертей, которые я максимально осуждаю. Такого быть не должно, это страшно. И люди, которые привели к этому, должны нести наказание просто максимальное. Елена Мандзюк

В то же время, по словам блогерши, разгонять новости о действиях ТЦК не нужно, так как на них одних и держится мобилизация в Украине. Как отметила Мандзюк, если бы не работа представителей ТЦК, то линия фронта уже была бы далеко за Киевом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогершей Мандзюк займется полиция после скандала с русскоязычными детьми. Ее могут лишить родительских прав.