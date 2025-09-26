Укр

Скандальная блогерша Мандзюк рассказала, почему в Украине провалилась мобилизация

Галина Струс
Читати українською
Елена Мандзюк поделилась мнением о работе ТЦК и мобилизации в Украине Новость обновлена 26 сентября 2025, 10:50
Елена Мандзюк поделилась мнением о работе ТЦК и мобилизации в Украине. Фото Скриншот YouTube

Волонтер и блогер поделилась своим мнением о работе ТЦК и мобилизации в Украине

Нашумевшая украинская блогерша и волонтер Елена Мандзюк, которая назвала Харьков городом "ждунов", высказалась и о провальной мобилизации в Украине. По ее словам, виноваты в этом не представители ТЦК, хотя некоторые их действия она осуждает. Об этом она заявила в интервью блогеру Василию Тимошенко на его ютуб-канале.

  • Мандзюк назвала провал мобилизации следствием информационной войны.
  • Она считает "бусификацию" российским инструментом для срыва мобилизации.
  • Блогер подчеркнула, что только благодаря работе ТЦК фронт держится.
Елена Мандзюк считает "бусификацию" российским нарративом

По словам Мандзюк, термин "бусификация" — это российские нарративы, которые срывают мобилизацию в Украине.

Мобилизация в Украине, мне кажется, провалена максимально, в первую очередь, из-за этой информационной войны, которую мы также, к сожалению, не вытягиваем.

Елена Мандзюк сказала, что мобилизация в Украине провалена

Блогерша отметила, что все эти видео, на которых мужчин бьют, затаскивают в бусы, издеваются, они конечно неприятные. Однако если начать копать и разбираться, то чаще всего оказывается, что задержанный не имел никаких документов, хамил, сам провоцировал драку и так далее.

Но опять же, мы не будем отбрасывать, что были жестокие случаи избиений и даже смертей, которые я максимально осуждаю. Такого быть не должно, это страшно. И люди, которые привели к этому, должны нести наказание просто максимальное.

В то же время, по словам блогерши, разгонять новости о действиях ТЦК не нужно, так как на них одних и держится мобилизация в Украине. Как отметила Мандзюк, если бы не работа представителей ТЦК, то линия фронта уже была бы далеко за Киевом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогершей Мандзюк займется полиция после скандала с русскоязычными детьми. Ее могут лишить родительских прав.

#Мобилизация #ТЦК #Елена Мандзюк