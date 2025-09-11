Усміхненого гіганта спіймали в Харкові: 26-кілограмова риба стала зіркою (відео)
Чоловікам було важко втримати товстолоба на 26 кілограмів
У Харкові рибалки витягли з водойми великого товстолоба. На фоні двох чоловіків риба виглядала надзвичайно великою.
Двом чоловікам пощастило з рибалкою у Харкові. Їм вдалось вловити товстолоба вагою 26 кілограмів. Рибу підіймали з води за допомогою сачка, як можна побачити на відео користувача ТікТок.
У коментарях користувачі жартують, що риба ніби задоволена тим, що її витягли з води.
Для довідки
Товстолоб — це велика прісноводна риба родини коропових, відома також як "срібний короп". Вона здатна очищати водойми від надлишку водоростей і переважно харчується планктоном. Риба може досягати довжини до 1 метра і ваги до 40 кг.
Історичною батьківщиною товстолоба є річка Амур в Азії. У ХХ столітті, після стихійного лиха в Китаї, товстолоб потрапив у басейн Амура, звідки його почали активно розводити в колишньому СРСР.
