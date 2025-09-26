Це легендарне місце серед гір впізнає не кожен: придивіться на фото

Сюди приїздить багато туристів, а історія цього місця почалась дуже давно

Серед густих карпатських лісів ховається одне з найзагадковіших природних утворень України. Його обожнює багато українців.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у своїх читачів, чи добре вони знають Україну. Ми покажемо фото, а ви без підказки спробуйте відгадати, де воно знаходиться.

На фотографії ви бачите вражаючий природний феномен, який утворився внаслідок вибуху гірських порід під час сплаву лісу. Потужний водний потік з неймовірною силою проривається крізь вузьку скельну ущелину, створюючи каскад бурхливої води.

У кадрі видно, як вода падає з висоти, розбиваючись об масивні кам'яні брили. По обидва боки водного потоку височіють темні скелі, вкриті зеленим мохом і оповиті таємничою атмосферою древніх хвойних лісів. Вода утворює білу піну, яка контрастує з темними відтінками каміння та рослинності навколо.

Особливу увагу привертає величезна кам'яна брила, яка розташована прямо посеред водного потоку – вона нагадує природний міст або арку. Навколо панує дика, недоторкана природа карпатських лісів.

Серед місцевих ходить легенда, що це місце має дуже сильну енергію. Гуцули вірять, що, навіть просто прогулявшись біля нього, можна відновити свої життєві сили.

Що це за місце

Це водоспад Пробій в Яремче Івано-Франківської області. Він вражає відвідувачів своєю первозданною красою та неприборканою силою.

Влітку його води можуть мати різне забарвлення залежно від погодних умов, а взимку водоспад перетворюється на справжню льодову казку, коли вода застигає у фантастичні скульптури.

Водоспад Пробій

Незалежно від пори року, це місце зачаровує кожного, хто його відвідує. Швидкість течії тут досягає вражаючих 80 кілометрів на годину, а глибина природного басейну біля підніжжя водоспаду сягає 20 метрів.

Саме ця комбінація потужної течії та великої глибини робить Пробій не лише красивим, але й надзвичайно небезпечним місцем.

