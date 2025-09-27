Без химии, духовки и пара. Украинка показала лайфхак, как простерилизовать банки за пол минуты
Не понадобится даже специальный диск
Сезон закруток у украинцев до сих пор не прекращается, ведь многие продолжают делать консервацию на зиму. Однако очень важным этапом этого процесса является стерилизация банок. В сети уже поделились лайфхаком, как легко и быстро простерилизовать банки.
Соответствующее видео распространяют в Тик Ток. Как отметила автор, она таким способом стерилизует для консервации банки почти всю жизнь.
Универсальность этого метода заключается в том, что не требуется дополнительного оборудования, такого как специальный диск или духовка. Автор показала, что она в банки ставит металлические ложки и заливает их кипятком. Однако воду следует лить четко на ложку, чтобы банка не лопнула.
После того, как в банку налили где-то до 200 мл воды, ложку извлекают. А саму банку накрывают крышкой, которой будут закручивать. И так банка с кипятком должна постоять примерно 5-7 минут или до полного охлаждения.
В комментариях многие пользователи отмечали, что есть гораздо более простые и более действенные способы стерилизации. Кто-то говорил, что ополаскивает банку уксусом, а кто-то — что стерилизует их в духовке.
Зачем стерилизовать банки перед консервацией
Стерилизация – один из ключевых этапов, гарантирующий безопасность и длительное хранение закруток. Ведь обработка паром, горячим воздухом или другими веществами уничтожает микроорганизмы, которые могут вызвать порчу консервации. Более того, консервация может не просто вздуться, но и стать ядовитой. Вот почему этот этап нельзя пропускать.
