Помідори не поспішають дозрівати? Цей простий лайфхак зробить їх стиглими лише за кілька днів

Помідори швидко дозріють завдяки одному фрукту

Помідори можуть радувати врожаєм аж до перших заморозків, якщо їх правильно доглядати й враховувати всі нюанси вирощування. Але якщо ваші плоди наполегливо залишаються зеленими, можна допомогти їм дозріти за допомогою цікавого лайфхаку.

Цей метод простий, безпечний та потребує мінімальних зусиль. Детальніше про нього розповіли у матеріалі Actualno.

Як швидко прискорити дозрівання помідорів

У вересні багато городників стикаються з однією проблемою: на кущах часто залишаються недозрілі помідори. Сезон завершується, сонця та тепла стає менше, тому частина плодів може лишатися зеленими. Однак можна легко та швидко прискорити процес їхнього дозрівання.

Простим та ефективним лайфхаком поділився британський садівник Монті Дон. За його словами, щоб помідори стали червоними лише за кілька днів, достатньо знати один секрет. Він у природному газі етилені, який виділяють фрукти, особливо стиглі банани.

Як прискорити дозрівання помідорів

Суть лайфхаку полягає в тому, щоб зірвані зелені помідори, розкласти в коробку в один шар і покласти поруч стиглий банан. Потім закрийте ящик і залиште у теплому місці, захищеному від протягів. Вже за кілька днів ви помітите, як плоди поступово змінюють колір і стають готовими до вживання.

