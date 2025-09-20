Життя мрії: "няшна" тварина з Одеси знайшла кумедне місце для розваги (відео)

Рудий шпіц на відео з Одеси довів, наскільки ця порода любить розваги

Померанський шпіц — одна з найдорожчих порід собак в Україні. Принадами породи називають "няшний" зовнішній вигляд, густе хутро та характер. Ці собаки невеликі та достатньо грайливі.

Однак, вони також полюбляють проводити час з власниками. Настільки, що готові розділити з ними гойдалки. Таке відео зафільмували в парку Перемоги в Одесі. Поруч із літнім чоловіком на гойдалці рудий померанський шпіц.

Ба більше, вочевидь саме для шпіца це більше задоволення, адже гойдається він навіть сильніше ніж господар. Собака не виявляє жодної незгоди з тим, що відбувається, а навпаки, демонструє задоволення активністю.

Як казали вище, шпіци мають грайливий та активний характер, вони полюбляють ігри та прогулянки, але потребують помірних фізичних навантажень та готові до спільних розваг. Тож гойдалки — не найгірший варіант.

Привчити шпіца до подібної поведінки не складно, але цю породу собак потрібно починати дресувати змалечку, адже кмітливий розум цуценяти потребує постійного контакту з господарем та цікавих завдань.

