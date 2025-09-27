Будуть солодкими й соковитими цілу зиму: як правильно зберігати буряки
-
-
За допомогою цього методу ви зможете ласувати смачними буряками до їх наступного урожаю
Буряк — той овоч, який важко зберегти соковитим та солодким взимку, як і капуста. Він любить прохолоду, темряву і правильний догляд після збору. Однак щоб зробити все грамотно, взимку він залишиться смачним і без жодного натяку на проростання чи в'янення.
Секретом простої підготовки буряка до зимівлі поділилася користувачка TikTok. Для цього вам знадобляться звичайні паперові пакети.
Як зберігати буряки взимку
- Акуратно вириваємо. Спочатку буряк треба обережно витягнути з землі. Не кидаємо його в купу, бо він швидко втратить свіжість. Просто викладаємо зібрані коренеплоди на землю.
- Даємо просохнути. Далі плоди варто залишити на кілька хвилин підсохнути. Так прибереться надлишкова волога, що зупинить розвиток гнилі.
- Правильна обрізка. Кожен буряк обрізаємо з обох сторін — позбавляємося хвостика і бадилля з однієї сторони і робимо рівний зріз з іншої. Так буряки не проростатимуть
- Ще трохи спокою. Після обрізки знову залишаємо буряк на дві години — найкраще викласти його на траву на свіжому повітрі.
- Пакуємо. Тепер складаємо буряк у паперові пакети — по кілька штук у кожен. Пакети варто зберігати у темному прохолодному місці.
