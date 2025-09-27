Рус

Будуть солодкими й соковитими цілу зиму: як правильно зберігати буряки

Наталія Дума
Як зберігати буряки взимку. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За допомогою цього методу ви зможете ласувати смачними буряками до їх наступного урожаю

Буряк — той овоч, який важко зберегти соковитим та солодким взимку, як і капуста. Він любить прохолоду, темряву і правильний догляд після збору. Однак щоб зробити все грамотно, взимку він залишиться смачним і без жодного натяку на проростання чи в'янення.

Секретом простої підготовки буряка до зимівлі поділилася користувачка TikTok. Для цього вам знадобляться звичайні паперові пакети.

Як зберігати буряки взимку

  • Акуратно вириваємо. Спочатку буряк треба обережно витягнути з землі. Не кидаємо його в купу, бо він швидко втратить свіжість. Просто викладаємо зібрані коренеплоди на землю.
  • Даємо просохнути. Далі плоди варто залишити на кілька хвилин підсохнути. Так прибереться надлишкова волога, що зупинить розвиток гнилі.
  • Правильна обрізка. Кожен буряк обрізаємо з обох сторін — позбавляємося хвостика і бадилля з однієї сторони і робимо рівний зріз з іншої. Так буряки не проростатимуть
  • Ще трохи спокою. Після обрізки знову залишаємо буряк на дві години — найкраще викласти його на траву на свіжому повітрі.
  • Пакуємо. Тепер складаємо буряк у паперові пакети — по кілька штук у кожен. Пакети варто зберігати у темному прохолодному місці.

