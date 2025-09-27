Будуть солодкими й соковитими цілу зиму: як правильно зберігати буряки

За допомогою цього методу ви зможете ласувати смачними буряками до їх наступного урожаю

Буряк — той овоч, який важко зберегти соковитим та солодким взимку, як і капуста. Він любить прохолоду, темряву і правильний догляд після збору. Однак щоб зробити все грамотно, взимку він залишиться смачним і без жодного натяку на проростання чи в'янення.

Секретом простої підготовки буряка до зимівлі поділилася користувачка TikTok. Для цього вам знадобляться звичайні паперові пакети.

Як зберігати буряки взимку

Акуратно вириваємо. Спочатку буряк треба обережно витягнути з землі. Не кидаємо його в купу, бо він швидко втратить свіжість. Просто викладаємо зібрані коренеплоди на землю.

Даємо просохнути. Далі плоди варто залишити на кілька хвилин підсохнути. Так прибереться надлишкова волога, що зупинить розвиток гнилі.

Правильна обрізка. Кожен буряк обрізаємо з обох сторін — позбавляємося хвостика і бадилля з однієї сторони і робимо рівний зріз з іншої. Так буряки не проростатимуть

Ще трохи спокою. Після обрізки знову залишаємо буряк на дві години — найкраще викласти його на траву на свіжому повітрі.

Пакуємо. Тепер складаємо буряк у паперові пакети — по кілька штук у кожен. Пакети варто зберігати у темному прохолодному місці.

