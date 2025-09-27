Будут сладкими и сочными всю зиму: как правильно хранить свеклу

С помощью этого метода вы сможете лакомиться вкусной свеклой до следующего урожая

Свекла – тот овощ, который трудно сохранить сочным и сладким зимой, как и капуста. Он любит прохладу, тьму и правильный уход после сбора. Однако если сделать все грамотно, зимой он останется вкусным и без всякого намека на прорастание или увядание.

Секретом простой подготовки свеклы к зимовке поделилась пользовательница TikTok. Для этого вам понадобятся обычные бумажные пакеты.

Как хранить свеклу зимой

Аккуратно вырываем. Сначала свеклу нужно осторожно вытащить из земли. Не бросаем его в кучу, потому что он быстро потеряет свежесть. Просто выкладываем собранные корнеплоды на землю.

Даем просохнуть. Далее плоды следует оставить на несколько минут подсохнуть. Так уберется избыточная влага, что остановит развитие гнили.

После обрезки снова оставляем свеклу на два часа – лучше всего выложить ее на траву на свежем воздухе. Упаковываем. Теперь складываем свеклу в бумажные пакеты – по несколько штук в каждый. Пакеты следует хранить в темном прохладном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить ягоды и фрукты. С помощью этих советов они не будут портиться всю зиму.