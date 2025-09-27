Будут сладкими и сочными всю зиму: как правильно хранить свеклу
С помощью этого метода вы сможете лакомиться вкусной свеклой до следующего урожая
Свекла – тот овощ, который трудно сохранить сочным и сладким зимой, как и капуста. Он любит прохладу, тьму и правильный уход после сбора. Однако если сделать все грамотно, зимой он останется вкусным и без всякого намека на прорастание или увядание.
Секретом простой подготовки свеклы к зимовке поделилась пользовательница TikTok. Для этого вам понадобятся обычные бумажные пакеты.
Как хранить свеклу зимой
- Аккуратно вырываем. Сначала свеклу нужно осторожно вытащить из земли. Не бросаем его в кучу, потому что он быстро потеряет свежесть. Просто выкладываем собранные корнеплоды на землю.
- Даем просохнуть. Далее плоды следует оставить на несколько минут подсохнуть. Так уберется избыточная влага, что остановит развитие гнили.
- Правильная обрезка. Каждую свеклу обрезаем с обеих сторон — избавляемся от хвостика и ботвы с одной стороны и делаем ровный срез с другой. Так свекла не будет прорастать.
- Еще немного покоя. После обрезки снова оставляем свеклу на два часа – лучше всего выложить ее на траву на свежем воздухе.
- Упаковываем. Теперь складываем свеклу в бумажные пакеты – по несколько штук в каждый. Пакеты следует хранить в темном прохладном месте.
