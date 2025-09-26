Листя буде зеленим, наче тільки зрізали: як правильно взимку зберігати капусту

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете варити борщ до самої весни і не переживати за зіпсований врожай

Капуста дуже корисний овоч, з якого роблять різні страви. Але чи знали ви, що за нею має бути відповідний догляд, аби взимку вона не зіпсувалася?

"Телеграф" розповість, як підготувати врожай капусти до зими. Ці прості правила допоможуть вам зберегти овочі до самої весни.

Як готувати капусту до зберігання

Слід прибрати зовнішнє листя, особливо при наявності гнилих ділянок. Після цього капусту треба ретельно висушити з усіх сторін, розкласти або помістити у добре вентильованому приміщенні.

Незалежно від місця зберігання — балкон чи підвал — обов’язково старанно обсипте кочани крейдяним порошком. Це захистить овоч від процесів гниття.

Альтернативно можна застосовувати глиняний розчин з водою у співвідношенні 2:1. Глиною обмазують кожен кочан, після чого висушують і розміщують на стелажах у підвалі.

Раніше люди рили у підвалі ями та засипали землею на 10 см, залишаючи кочан на поверхні. При сильних заморозках збільшували земляний шар до 30 см.

Правила зберігання

Білоголову капусту можна зберігати як у підвальному приміщенні, так і на утепленому балконі. Ідеальна температура: від -1 до 2 °C, а вологість повітря — 85-95%. При цьому сховище принаймні раз на місяць треба провітрювати, щоб запобігти розвитку грибкових інфекцій.

Капусту в підвалі та житлових приміщеннях найдоцільніше зберігати у дерев’яному контейнері або картонній упаковці. Контейнери можна заповнити сухим піском і занурити кочаном донизу.

У підвальному приміщенні капусту можна розміщувати на стелажах. Рекомендується обгорнути її папером або декількома шарами харчової плівки.

Потрібно регулярно переглядати овоч та контролювати відсутність гнилі. Якщо вона з’явилася на кочані, очистіть його, обсипте крейдою і загорніть. Листя з ознаками гниття видаляють.​​​​​​​​​​​​​​​​

