О современных мельницах для специй в СССР только мечтали. Каким страшным устройством приходилось пользоваться на кухне (фото)

Устройство хоть и экономило бюджет, но выглядело странно

В Украине продают ручную шнековую мельницу времен СССР. Она предназначена для специй.

Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи. Автор отмечает, что приобрести товар можно за 100 грн.

За копейки, но с дефектами

Продавец отмечает, что устройство имеет дефекты. В объявлении указано, что потеряна решетка и ножи. Если дополнительно найти запчасти, она будет служить дольше.

Как выглядит мельница

Мельница имеет характерный для советской эпохи дизайн – металлический корпус светло-желтого цвета с ручкой для крепления к столу или другой поверхности. Устройство оснащено поворотной ручкой для измельчения специй и откидным механизмом для загрузки продуктов.

В советские времена такие мельницы были популярными кухонными принадлежностями во многих семьях. Они позволяли самостоятельно молить специи, сохраняя их свежесть и аромат, что было экономически выгоднее покупки готовых молотых приправ в магазине.

Продавец предупреждает также о состоянии товара, отмечая, что мельница старше известной марки "Мрия" и продается в том виде, как показано на фото.

