О современных мельницах для специй в СССР только мечтали. Каким страшным устройством приходилось пользоваться на кухне (фото)
-
-
Устройство хоть и экономило бюджет, но выглядело странно
В Украине продают ручную шнековую мельницу времен СССР. Она предназначена для специй.
Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи. Автор отмечает, что приобрести товар можно за 100 грн.
За копейки, но с дефектами
Продавец отмечает, что устройство имеет дефекты. В объявлении указано, что потеряна решетка и ножи. Если дополнительно найти запчасти, она будет служить дольше.
Как выглядит мельница
Мельница имеет характерный для советской эпохи дизайн – металлический корпус светло-желтого цвета с ручкой для крепления к столу или другой поверхности. Устройство оснащено поворотной ручкой для измельчения специй и откидным механизмом для загрузки продуктов.
В советские времена такие мельницы были популярными кухонными принадлежностями во многих семьях. Они позволяли самостоятельно молить специи, сохраняя их свежесть и аромат, что было экономически выгоднее покупки готовых молотых приправ в магазине.
Продавец предупреждает также о состоянии товара, отмечая, что мельница старше известной марки "Мрия" и продается в том виде, как показано на фото.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продается светильник, ставший символом СССР.