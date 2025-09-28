Вікна не "плакатимуть": поставте це на підвіконня, щоби більше не було конденсату

Зробити осушувач можна швидко та недорого

Конденсат на вікнах холодної осені нерідко призводить до неприємностей — створює умови для появи шкідливої плісняви в оселі. З цією проблемою легко впоратися, якщо застосувати осушувач повітря або його простий та доступний саморобний варіант.

Осушувач повітря можна виготовити самостійно. Якщо вдома спостерігається підвищена вологість, а вентиляція функціонує слабо, можна застосовувати додаткові та навіть бюджетні засоби. Вони ефективно запобігають утворенню конденсату та появі плісняви, пише The Mirror.

Як прибрати конденсат на вікнах

Наповніть звичайну банку силікагелем і накрийте кришкою з отворами — їх можна зробити, проткнувши кришку викруткою. Потім розмістіть банку на підвіконні.

Силікагель достатньо оновлювати кожні два тижні для досягнення оптимального ефекту. Як альтернатива підійде деревне вугілля, яке також ефективно вбирає вологу з повітря.

Варто відзначити, що конденсат на вікнах восени виникає через перепади температур. Він не лише погіршує зовнішній вигляд скла, а й провокує появу плісняви, небезпечної не тільки для людей, а й ваших грошей. Раніше ми розповідали, як уберегти купюри від плісняви.