Окна не будут "плакать": поставьте это на подоконник, чтобы больше не было конденсата

Сделать осушитель можно быстро и недорого

Конденсат на окнах холодной осенью нередко приводит к неприятностям — он создает условия для появления вредной плесени в доме. С этой проблемой легко справиться, если применить осушитель воздуха или его простой и доступный самодельный вариант.

Осушитель воздуха можно изготовить самостоятельно. Если в доме наблюдается повышенная влажность, а вентиляция функционирует слабо, можно применять дополнительные и даже бюджетные средства. Они эффективно предотвращают образование конденсата и появление плесени, пишет The Mirror.

Как убрать конденсат на окнах

Наполните обычную банку силикагелем и накройте крышкой с отверстиями — их можно сделать, проткнув крышку отверткой. Затем разместите банку на подоконнике.

Силикагель достаточно обновлять каждые две недели для достижения оптимального эффекта. В качестве альтернативы подойдет древесный уголь, который также эффективно впитывает влагу из воздуха.

Стоит отметить, что конденсат на окнах осенью возникает из-за перепадов температур. Он не только ухудшает внешний вид стекол, но и провоцирует появление плесени, опасной не только для людей, но и ваших денег. Ранее мы рассказывали, как уберечь купюры от плесени.