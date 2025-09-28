Переживут всю зиму: какие овощи можно смело сажать в октябре 2025 года
-
-
С приходом холодов пора высаживать эти 5 растений
Осень — вовсе не повод для огородников прекращать выращивание вкусных овощей. Существует подборка растений, которые отлично подходят для выращивания даже под зиму.
Оказывается, есть сразу пять овощей, которые спокойно выдерживают холод и дарят ранний свежий урожай. Им не страшны заморозки и не нужен особый уход, пишет Mirror.
Морковь
Морковь лучше сеять прямо в грунт до ноября-декабря. На созревание уходит 12-16 недель, но при повторных посевах наслаждаться урожаем можно круглый год. Когда корнеплоды подрастут, их остается лишь аккуратно выкопать.
Листья салата
Выращивать салат можно круглый год, даже на балконе или в контейнерах. Сажайте семена небольшими порциями для постоянного свежего урожая.
Лук и лук-шалот
Эти овощи отлично подходят для зимнего выращивания: они компактные и практически не требуют ухода. Для хорошего роста им нужно солнечное место в саду или огороде.
Спаржа
Теплая осенняя почва подходит для посадки спаржи. В защищенном и дренированном месте она успеет окрепнуть до зимы при минимальном уходе — мульчировании и прополке.
Шпинат
Шпинат — универсальный овощ для разных блюд. Он предпочитает влажную, хорошо дренированную почву. Сажайте его в полутени и регулярно обновляйте посевы, чтобы круглый год получать свежий урожай.
