Преданный, но непредсказуемый: у этой большой собаки может "лопнуть терпение" (фото)

Кавказские овчарки — верные и сильные, но требуют особой осторожности в семьях с маленькими детьми

Выбор собаки всегда требует обдуманного подхода, ведь не все породы подходят для жизни дома, особенно если там маленькие дети или другие домашние пушистики. О кавказской овчарке тоже нужно знать немало важного.

Кавказская овчарка известна своей силой, выносливостью и охранными инстинктами. Эти собаки очень преданы семье, однако из-за большого размера и природной силы они могут представлять опасность в домашних условиях, как пишет "ТСН", передает "Телеграф".

Как выглядит овчарка

В стрессовых ситуациях кавказская овчарка может реагировать агрессивно, а укусы или травмы из-за ее физической мощи могут быть серьезными.

Поэтому стоит тщательно взвесить все факторы перед тем, как заводить эту породу, ведь ей нужно обеспечить правильную социализацию и обучение, чтобы не было негативных последствий в семье.

