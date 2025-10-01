День захисників та захисниць України 2025. Красиві листівки та привітання у віршах для близьких

Скажіть слова вдячності нашим захисникам в цей день

Сьогодні, 1 жовтня, українці окрім свята Покрови Пресвятої Богородиці, відзначають День захисників і захисниць України — свято, яке має особливе значення у нашій сучасній історії. Це день шани всім, хто став на захист держави. Тому привітання з цим днем — це прояв нашої підтримки й вдячності.

Обов'язково привітайте військових, добровольців, волонтерів, медиків, а також тих, хто щодня робить свій внесок у перемогу в тилу. Бо навіть коротке тепле слово чи повідомлення може стати підтримкою у День захисників і захисниць України.

Це не чергова дата в календарі — це нагадування про те, що наша свобода і можливість жити в себе вдома і планувати майбутнє — це результат мужності тих, хто ризикує життям заради України.

Саме тому цього дня важливо знайти слова подяки: сказати "дякую" тим, хто на передовій, і тим, хто повернувся додому, але назавжди залишив частинку себе на війні. "Телеграф" підготував для вас красиві листівки і привітання у віршах.

Сьогодні дякуємо вам щиро,

За мужність, віру і любов.

Хай повниться країна миром,

А в душах квітне знов і знов.

Хоробрі воїни й тендітні захисниці,

Ви — наші крила, сила й небеса.

Нехай добро у ваші серця струмиться,

І перемога скоріше прийде вся!

Ви — ті, хто стоїть, коли інші тікають,

Хто темряву рве, щоб ми бачили день.

Хай Господь береже і хай серце не крають

Тривоги війни, хай минеться цей щем.

Ви — наші стіни, ви — наші мечі,

Ви — наша надія у темній ночі.

Хай буде вам світло, хай буде вам рай,

Бо ви — це Вітчизна, бо ви — рідний край.

