День захисників та захисниць України 2025. Красиві листівки та привітання у віршах для близьких
Скажіть слова вдячності нашим захисникам в цей день
Сьогодні, 1 жовтня, українці окрім свята Покрови Пресвятої Богородиці, відзначають День захисників і захисниць України — свято, яке має особливе значення у нашій сучасній історії. Це день шани всім, хто став на захист держави. Тому привітання з цим днем — це прояв нашої підтримки й вдячності.
Обов'язково привітайте військових, добровольців, волонтерів, медиків, а також тих, хто щодня робить свій внесок у перемогу в тилу. Бо навіть коротке тепле слово чи повідомлення може стати підтримкою у День захисників і захисниць України.
Це не чергова дата в календарі — це нагадування про те, що наша свобода і можливість жити в себе вдома і планувати майбутнє — це результат мужності тих, хто ризикує життям заради України.
Саме тому цього дня важливо знайти слова подяки: сказати "дякую" тим, хто на передовій, і тим, хто повернувся додому, але назавжди залишив частинку себе на війні. "Телеграф" підготував для вас красиві листівки і привітання у віршах.
Сьогодні дякуємо вам щиро,
За мужність, віру і любов.
Хай повниться країна миром,
А в душах квітне знов і знов.
Хоробрі воїни й тендітні захисниці,
Ви — наші крила, сила й небеса.
Нехай добро у ваші серця струмиться,
І перемога скоріше прийде вся!
Ви — ті, хто стоїть, коли інші тікають,
Хто темряву рве, щоб ми бачили день.
Хай Господь береже і хай серце не крають
Тривоги війни, хай минеться цей щем.
Ви — наші стіни, ви — наші мечі,
Ви — наша надія у темній ночі.
Хай буде вам світло, хай буде вам рай,
Бо ви — це Вітчизна, бо ви — рідний край.
